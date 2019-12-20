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Ремонт отопителей: типовые неполадки климатического оборудования

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22 Января 2020, 13:31

Самые распространённые проблемы с отопителями. Как ремонтируют климатическое оборудование.

Автономные отопители для автомобилей – популярное оборудование. Если брать вариант от проверенного производителя – можно рассчитывать на тепло в салоне, такая техника идеально справляется с возложенными на неё задачами. Только их срок работы не будет длительным – если забывать о профилактике и не думать о правилах эксплуатации.

Неполадки возникают вследствие разных причин – если автономка стала сбоить, можно обратиться на autocomplekt.com, профессионалы помогут справиться с проблемами. Ряд неисправностей можно убрать и своими силами.

Почему ломается автономка

 

Нередко сложности возникают ещё в начале работы – из-за того, что автомобилист сам некорректно установил оборудование. Наиболее распространённая ошибка – когда водитель некорректно устанавливает насос, отвечающий за подкачку топлива. Угол наклона у него должен быть не больше 15 градусов, если же цифры больше – техника не станет работать.

Причины сложностей, возникающих с этой техникой, можно понять по ряду симптомов:

– автономка запускается, работает недолгое время, потом выключается;

– не стартует вообще;

– из него идёт дым;

– снижается эффективность работы.

Перед ремонтом желательно провести диагностику. Взгляните на цифровой код, который отобразился на дисплее. В интернете можно узнать значения любых цифровых кодов. К примеру, 010 указывает на высокое напряжение, а 014 обозначает угрозу перегрева. Если же кажется, что проблемы именно с электроникой, стоит сразу отправиться в сервис, в данном случае необходима программная перепрошивка блока управления.

Распространенные неполадки отопителей

 

Рассмотрим несколько причин, по которым ломаются отопители. Часто на сите в камере можно увидеть слой нагара. Быть такого не должно – иначе отопитель глохнет, устройство дымит и прочее. Чистка сита поможет не всегда – иногда проще заменить и забыть о неисправности.

Поломки вентилятора. Часто выходит из строя вентилятор для забора воздуха. В камеру больше не поставляется воздух в необходимых объёмах. Чаще всего такие узлы продают в сборе, потому предстоит замена целиком.

Распространённая проблема – загрязняются свечи. Нередко происходит в тех ситуациях, когда в бак заливается низкокачественное горючее. Чтобы решить такую проблему, надо следить за свечами. Если там обнаружились следы подгорания – желательно почистить, при загрязнениях желательна оперативная замена. Рекомендуем во всех сложных ситуациях обращаться к профессионалам.

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