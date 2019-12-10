Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя

Палубная доска – популярный пиломатериал, который используется для решения широкого спектра строительных задач. При соблюдении правил монтажа палубная доска способна выдержать резкие температурные колебания, высокую влажность воздуха, воздействие ультрафиолета. Она не утрачивает своего товарного вида и первоначальных свойств. Купить доску из лиственницы по демократичным ценам можно в компании Realwood. Она самостоятельно производит и реализует пиломатериалы. Поэтому на весь ассортимент установлены демократичные цены. Для производства выбрана лиственница, так как эта порода способна долгое время выдерживать воздействие высокой влажности без утраты первоначальных свойств.

В каталоге производственно-торговой компании представлена палубная доска разных размеров. С помощью менеджеров вы сможете подобрать оптимально подходящие материалы с учетом запланированных строительных или отделочных работ. Большое количество товара всегда есть на складе, поэтому доставка производится в оптимальные сроки. Более подробную информацию можно получить у менеджеров, которые бесплатно проводят персональные консультации.

Преимущества палубной доски из лиственницы

В продаже на строительном рынке представлен большой выбор материалов. Палубная доска удерживает лидирующие позиции, так как она обладает рядом преимуществ:

низкое процентное содержание влаги;

устойчивость к гниению;

не утрачивает товарного вида под действием ультрафиолета;

высокая механическая прочность;

устойчивость к деформации, усушке и растрескиванию.

Палубная доска из лиственницы от компании Realwood подходит для напольного покрытия, так как она обладает противоскользящим эффектом. Это актуально при оформлении эллингов возле бассейнов, причалов, пирсов даже при непосредственном контакте с водой материал не утрачивает своих первоначальных свойств. Средний срок службы покрытия составляет 25 лет (даже без использования защитного слоя).

Купить материал, обладающий перечисленными выше преимуществами, можно непосредственно на складе компании в Москве. В наличии всегда есть доска, поэтому не придется долго ждать заказа. При оформлении оптового заказа предоставляются дополнительные скидки, которые для вас рассчитают менеджеры при обработке заявки.

По материалам сайта realwood.ru.