В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?

Независимая автоэкспертиза после ДТП – это законный способ получить от страховой компании или виновника происшествия достойную компенсацию за полученный ущерб. Соответствующая услуга оказывается аккредитованными государством организациями, деятельность которых застрахована.

Стоимость экспертизы формируется исходя из следующих факторов:

– класс транспортного средства (год выпуска, марка, модель);

– степень и характер повреждений;

– статус владельца – физическое или юридическое лицо;

– конкретный вид услуги.

В каких именно случаях может потребоваться автоэкспертиза

– Процент износа ТС или ранее полученные эксплуатационные повреждения послужили причиной для снижения суммы страховой выплаты. Владелец с решением несогласен и собирает документы для подачи заявления в суд.

– Результатом разбирательств по делу ДТП стала обоюдная вина, необходимы основания для обжалования решения.

– Страхования компания виновника ДТП прекратила свою деятельность, необходимы бумаги для обращения за компенсацией в Российский Союз Автостраховщиков.

– Автомобиль имел класс эксклюзивного, и, помимо явных повреждений, был нанесён ущерб его товарной стоимости.

– Экспертиза уже была проведена сторонней организацией, но её результаты вызывают сомнения. Необходима повторная оценка.

Стоимость автоэкспертизы не настолько высока, чтобы считать её проведение в спорной ситуации излишней. Предусмотрительность и перестраховка даёт больше гарантий на успех.