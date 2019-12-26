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Где купить бриллианты?


© Фото: pixabay.com

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Бриллиант можно вмонтировать в оправу при изготовлении колец, брошей, подвесок, запонок, диадем.

Существует много разновидностей драгоценных камней. Самая популярная – бриллиант. Этот камень пользуется спросом в ювелирном искусстве. Одна из причин – сложно найти два идентичных камня, что делает украшение неповторимыми. Бриллиант можно вмонтировать в оправу при изготовлении колец, брошей, подвесок, запонок, диадем.

Востребованность также объясняется выгодным вложением средств. Стоимость со временем только растёт. Купив его сегодня, вы сможете сохранить и приумножить деньги. Бриллиант – подарок, который произведёт должное впечатление.

Если вы приняли решение о покупке бриллианта, то перед вами стоит вопрос: «Где лучше заказывать товар?» Сегодня многие ювелирные магазины специализируются на продаже этого камня, но выбор зачастую ограничен, что создаёт неудобства для клиентов.

Вы также можете посетить шоу-румы, где опытный консультант-геммолог расскажет о тонкостях и поможет с выбором камня подходящего размера и огранки. Ещё один вариант – купить бриллиант в магазине, который специализируется в этом направлении, может предложить достойный выбор и достойные цены. Большой выбор сертифицированных бриллиантов представлен в каталоге интернет-магазина Brilliant.ru.

Преимущества покупки камней в специализированном магазине

 

Магазин Brilliant.ru предлагает исключительно сертифицированную продукцию – смоленские и якутские камни. Она отвечает высоким требованиям покупателя. Приятно удивит ассортимент даже самых требовательных клиентов. В каталоге представлено более 300 разновидностей драгоценных камней. Разные формы огранки бриллиантов позволят купить изделия с нужными характеристиками.

Среди преимуществ стоит также отметить:

– 100% гарантия качества (сотрудничество ведется только с проверенными поставщиками);

– демократичная ценовая политика;

– удобство выбора и заказа.

Brilliant.ru сотрудничает напрямую с производителями, поэтому устанавливает лучшие цены в Москве. Для удобства выбора и экономии времени весь ассортимент представлен в электронном каталоге. При выборе обратите внимание на форму огранки, вес, цвет и чистоту. Эти показатели определяют итоговую стоимость. Основные параметры указаны в описании.

Для экономии времени можно воспользоваться дополнительными фильтрами. Вы сможете быстро найти бриллиант, который будет соответствовать всем вашим запросам.

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