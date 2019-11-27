Свердловская область признана самой спортивной

Каждый год составляются рейтинги областей РФ. Оценка проводится по различным критериям: состояние экологии, объём выпускаемой продукции, уровень жизни местного населения и т. д.

Как сообщают Новости Казахстана, Свердловская область была признана лучшим регионом в составе Российской Федерации в области физкультуры и спорта. Эта область стала лауреатом национальной премии в номинации «Регион России». Министр спорта посетил регион и встретился с губернатором. Во время встречи был вручен диплом.

Уральская земля подарила много чемпионов, которые завоевали медали на мировой арене, представляя различные виды спорта. Здесь выросли многие призёры Олимпийских игр. Секрет в том, что создаются все условия для занятий физкультурой и спортом. Это позволяет вырастить новое поколение талантливых спортсменов. Все желающие могут посетить современные спортивные центры, ледовые дворцы, тренажерные залы. Заниматься спортом можно как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

В этом регионе самыми популярными считаются следующие виды спорта: футбол, плавание, фитнес-аэробика, хоккей, горнолыжный спорт, каратэ.

Также отмечается стремительный рост популярности спорта. По данным сегодня в регионе количество людей, занимающихся спортом, составляет 34%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 2.5%. Отдельный скачок отметился в категории учащихся и студентов, которые стали больше внимания уделять здоровому образу жизни. На фоне такого роста интереса открываются новые спортивные залы и центры, в которых представлены разнообразные направления на выбор.

Всего в Свердловской области развивается более 120 видов спорта. Звание «мастер спорта» чаще всего получают спортсмены, которые занимаются художественной гимнастикой, самбо и плаванием.