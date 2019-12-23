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Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен


© Фото: ixbt.com

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В конце осени компания Samsung подтвердила, что первые в мире раскладные смартфоны Galaxy Fold поступят в продажу в Украине. Начало акции запланировано на 21 декабря.

Первый в своём роде

 

Корпорация Samsung выиграла гонку за первенство в разработке смартфонов с гибким экраном, где, имея собственное производство дисплеев, была фаворитом. Компании удалось впервые за последние 10–15 лет полностью изменить форм-фактор популярного гаджета, создав принципиально новое устройство – нечто среднее между смартфоном и планшетом.

В документации «Самсунг» раскладушки Galaxy Fold помечены буквой «F», которая ставится на экспериментальные устройства. Это не флагман, а пробная модель, открывающая категорию и не предназначенная для массовых продаж.

Устройство «2 в 1»

 

Уникальность гаджета в том, что в сложенном виде он компактный, как телефон, а в разложенном напоминает планшет. Спрятанный в стальном корпусе шарнирный механизм открывает смартфон плавно, как книгу, а при необходимости складывает в компактное устройство.

У Galaxy Fold 2 экрана – внешний и внутренний. Внешний небольшой (4,6 дюйма), но этого достаточно, чтобы, не раскрывая устройство, отвечать на звонки, писать сообщения, просматривать Сеть, делать на ходу фотографии. Для более серьёзных задач предусмотрен внутренний большой дисплей.

В смартфон интегрирована поддержка двух экранов, которая переключает изображение с внешнего на внутренний и наоборот. Картинка автоматически отображается на том дисплее, с которым пользователь работает в данную минуту.

Благодаря эргономичному дизайну сложенный Galaxy Fold легко помещается в кармане и комфортен для использования одной рукой. Чтобы его разблокировать, достаточно взять смартфон в руки, так как сканер отпечатков встроен туда, где обычно находится большой или указательный палец.

Гибкий экран будущего

 

Главное достоинство смартфонов Galaxy Fold – инновационный складной экран, сделавший новинку одним их самых интересных устройств 2019 года. Большой 7,3-дюймовый дисплей создан из гибкого полимерного материала – новейшей разработки Samsung.

Экран занимает почти всю внутреннюю поверхность устройства, за исключением правого верхнего угла с камерами. Эластичный пластик позволяет складывать гаджет пополам, превращая в привычную «трубку». По понятным причинам экран не защищён стеклом, но разработчик уверяет, что материал прочный и износостойкий.

В отключенном смартфоне место сгиба заметно, но после включения разделяющая линия пропадает, и экран воспринимается как единое целое. Разглядеть сгиб можно только под углом, но на ощупь он ощущается всегда.

На экране одновременно открывается до трёх приложений (браузер, видео, мессенджер), которые работают без нареканий. Фотографировать на открытый Galaxy Fold – удовольствие, так как в этом смартфон не уступает планшету, а гибкий экран помогает найти идеальный ракурс.

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