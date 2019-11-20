Мозаика для ванной комнаты и её виды

Впервые появившись в средние века, этот материал занял почётное место в домах испанской знати. Символизируя богатство и роскошь, мозаичная плитка выполняла роль художественной декорации, вдохновляя творческих людей на создание непревзойдённых полотен.

Долгое время она была недоступна для обычных людей, пока не было налажено ремесленное дело. Вскоре о мозаике узнали в других европейских странах, её оценили по достоинству и в России.

Сегодня для такого помещения, как ванная, облицовочные покрытия этой категории – один из наилучших вариантов. Если раньше мозаика выкладывалась из отдельных частиц разного размера и конфигурации, делая процесс необычайно трудоёмким, то благодаря современным инновациям все упростилось в разы.

Чипы квадратной, прямоугольной, круглой, овальной и другой формы теперь расположены на гибкой основе, охватывающей все изгибы поверхности. Базовая основа не обязательно должна быть идеально ровной, допускаются мелкие погрешности в виде бугорков и впадин не более 5 мм.

Укладка мозаичной плитки по силам даже непрофессионалу, а ухаживать за ней проще простого. Какие виды облицовки в настоящее время предлагают отечественные и зарубежные производители?

Керамическая мозаика – один из самых популярных видов. Миниатюрные плиточки на сетке используются повсеместно в дизайне помещений, где, помимо надёжной защиты стен от влаги требуется создать красивое оформление. Схожая по всем характеристикам и свойствам с традиционной кафельной плиткой, мозаика из керамики к тому же великолепный декоративный материал, представленный широчайшим разнообразием расцветок, дизайнов и текстур.

На выбор предлагаются однотонные изделия либо «миксы». Поверхность может быть матовой или глянцевой, гладкой или рельефной. Неполированные фрагменты часто чередуются с полированными. Встречаются образцы, стилизованные под старину, с мелкими трещинками, созданными искусственным путём. Большой популярностью пользуются имитации природных материалов – дерева, камня, мрамора и пр.

Стеклянная мозаика применяется повсеместно , где требуется влагостойкость материала. Изготавливается из кусочков особо прочного стекла, закалённого при высоких температурах, с большим процентным соотношением стабилизирующих веществ. Ей не страшны ни точечные удары, ни повышенная влажность, ни температурные перепады.

Мозаика из стекла за счёт маленькой площади сегментов способна выдержать высокие нагрузки. Выпускается матовой либо прозрачной. Сочетание стеклянных чипов с аналогичными, только выполненными из других материалов, создаёт красивую игру контрастов. Часто используется в отделке ванных, туалетов, бассейнов. Единственный минус облицовки – плохой контакт с абразивными моющими средствами.

Мозаика из керамогранита, как правило, предназначена для обустройства пола, но по праву считается универсальным материалом, поскольку одинаково хорошо подходит и для стен. Демонстрирует высокую прочность на протяжении всего срока эксплуатации, не подвержена механическим ударам, температурным перепадам и прочим внешним воздействиям. Благодаря своему практически нулевому водопоглощению и огнеупорности имеет неограниченный срок службы. Одинаково подходит как для внутренней, так и наружной отделки. Из недостатков керамогранитной мозаики – её высокая цена и большой вес изделий.