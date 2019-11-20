  • 22 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 00:05 62.4237  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 00:05 69.4840  
Нефть($) 20.12.2019 66.03 0.68
Нефть(p) 20.12.2019 4120.74 +34.52

Мозаика для ванной комнаты и её виды

Темы дня

22 Декабря 2019, 07:26

Впервые появившись в средние века, этот материал занял почётное место в домах испанской знати. Символизируя богатство и роскошь, мозаичная плитка выполняла роль художественной декорации, вдохновляя творческих людей на создание непревзойдённых полотен.

Долгое время она была недоступна для обычных людей, пока не было налажено ремесленное дело. Вскоре о мозаике узнали в других европейских странах, её оценили по достоинству и в России.

Сегодня для такого помещения, как ванная, облицовочные покрытия этой категории – один из наилучших вариантов. Если раньше мозаика выкладывалась из отдельных частиц разного размера и конфигурации, делая процесс необычайно трудоёмким, то благодаря современным инновациям все упростилось в разы.

Чипы квадратной, прямоугольной, круглой, овальной и другой формы теперь расположены на гибкой основе, охватывающей все изгибы поверхности. Базовая основа не обязательно должна быть идеально ровной, допускаются мелкие погрешности в виде бугорков и впадин не более 5 мм.

Укладка мозаичной плитки по силам даже непрофессионалу, а ухаживать за ней проще простого. Какие виды облицовки в настоящее время предлагают отечественные и зарубежные производители?

Керамическая мозаика – один из самых популярных видов. Миниатюрные плиточки на сетке используются повсеместно в дизайне помещений, где, помимо надёжной защиты стен от влаги требуется создать красивое оформление. Схожая по всем характеристикам и свойствам с традиционной кафельной плиткой, мозаика из керамики к тому же великолепный декоративный материал, представленный широчайшим разнообразием расцветок, дизайнов и текстур.

На выбор предлагаются однотонные изделия либо «миксы». Поверхность может быть матовой или глянцевой, гладкой или рельефной. Неполированные фрагменты часто чередуются с полированными. Встречаются образцы, стилизованные под старину, с мелкими трещинками, созданными искусственным путём. Большой популярностью пользуются имитации природных материалов – дерева, камня, мрамора и пр.

Стеклянная мозаика применяется повсеместно , где требуется влагостойкость материала. Изготавливается из кусочков особо прочного стекла, закалённого при высоких температурах, с большим процентным соотношением стабилизирующих веществ. Ей не страшны ни точечные удары, ни повышенная влажность, ни температурные перепады.

Мозаика из стекла за счёт маленькой площади сегментов способна выдержать высокие нагрузки. Выпускается матовой либо прозрачной. Сочетание стеклянных чипов с аналогичными, только выполненными из других материалов, создаёт красивую игру контрастов. Часто используется в отделке ванных, туалетов, бассейнов. Единственный минус облицовки – плохой контакт с абразивными моющими средствами.

Мозаика из керамогранита, как правило, предназначена для обустройства пола, но по праву считается универсальным материалом, поскольку одинаково хорошо подходит и для стен. Демонстрирует высокую прочность на протяжении всего срока эксплуатации, не подвержена механическим ударам, температурным перепадам и прочим внешним воздействиям. Благодаря своему практически нулевому водопоглощению и огнеупорности имеет неограниченный срок службы. Одинаково подходит как для внутренней, так и наружной отделки. Из недостатков керамогранитной мозаики – её высокая цена и большой вес изделий.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram