Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель

Неочевидная, но существенная статья расходов при ремонте – это электрика. Проложить новую проводку обходится недёшево, особенно если стены возведены из железобетонных плит. Любая возможно сэкономить, без ущерба для качества результата, наверняка придется кстати.

Экономим с умом. Начало работ

Электромонтажные работы лучше начинать с составления проекта. Перенос идей на бумагу, во-первых, позволит избежать грубых ошибок, а во-вторых, выявит возможные варианты экономии. Где-то можно обойтись кабелем с меньшим сечением, а где-то и вовсе отказаться от ненужной электроточки. Электрификация квартир и домов производится медными проводниками, а это материал не из дешёвых.

Так ли выгодно работать своими руками?

Выполнять все работы самостоятельно, звать на помощь частника или заключать договор с организацией – личный выбор каждого. Правильного варианта тут нет:

– на то, чтобы сделать все своими руками необходимо время, не говоря уже о том, что за ошибки придётся отвечать только перед самим собой;

– частные мастера работают быстро, но не всегда качественно, а учитывая отсутствие официального договора, остаётся только надеяться на сознательность исполнителя;

– организации делают всё быстро, качественно, но очень дорого.

Чистовая электрика

В конце остается только определиться с чистовой электрикой. Из каждого утюга летят рекомендации в пользу Legrand, хотя тот же веркель зачастую обходится дешевле, а в эксплуатации гораздо приятнее. На этом этапе отчетливее всего видна скрытая затратность замены электропроводки. Расширенные по функционалу розетки и выключатели стоят недёшево, особенно если речь идёт о влагозащищенных изделиях. На той же кухне может быть организовано до 15 точек включения и каждая из них регулярно подвергнется воздействию если не брызг, то влажного воздуха точно. В ванной ситуация аналогична. Экономить не стоит, ведь речь идёт не столько об удобстве, сколько о безопасности.

По материалам сайта https://werkel.pro/.