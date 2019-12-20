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Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей

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Чтобы приобрести надёжный смартфон, вовсе не обязательно тратить баснословные деньги. Маркетологи E-Katalog составили шорт-лист самых популярных моделей стоимостью до 40 тыс. рублей. На какие девайсы обратить внимание жителям Петербурга?

Samsung Galaxy A50

 

Смартфон Galaxy A50 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 × 1080. Фронтальная панель покрыта прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3, устойчивым к царапинам и потёртостям. На борту – 8-ядерный процессор Exynos 9610 и 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера состоит из трёх фотомодулей – 25 МП + 5 МП + 8 МП. Разрешение фронтальной камеры – 25 МП. Модель получила аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Huawei P20

 

Яркий 5,8-дюймовый дисплей, фирменный процессор Kirin 970, аккумулятор повышенной емкости (3400 мАч) – конкурентные преимущества Huawei P20. Быстродействие системы в режиме многозадачности обеспечивают 4 ГБ оперативной памяти. Двойная камера Leica (12 МП + 20 МП) создает детализированные снимки и днём, и в условиях сумерек. Для создания атмосферных селфи предусмотрена 24-мегапиксельная фронтальная камера с интеллектуальной технологией трехмерного моделирования.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

 

Гаджет привлекает внимание стильным дизайном. Смартфон получил 6,53-дюймовый экран с разрешением Full HD+, 8-ядерный процессор Helio G90T и батарею на 4500 мАч. Одно из главных преимуществ модели – камера, состоящая из четырёх датчиков изображения: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Фотографии получаются насыщенными и детализированными при любых условиях освещенности. Разрешение фронтального фотомодуля – 20 МП.

Apple iPhone 7

 

Смартфон iPhone 7 был выпущен в 2016 году, но до сих пор остается на пике популярности. Модель получила 4,7-дюймовый дисплей с распознаванием силы нажатия. Процессор A10 Fusion оптимизирует работу системы в зависимости от заданий, которые необходимо выполнить: обеспечивает максимальную производительность, когда это необходимо, и экономит энергию при решении простых задач. Предусмотрена 12-мегапиксельная основная камера и 7-мегапиксельная «фронталка». Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.

Xiaomi Mi 9T

 

Смартфон Xiaomi Mi 9T оснащен выдвижной фронтальной камерой на 20 МП (f/2.0). Технологии искусственного интеллекта позволяют улучшить качество снимков, чтобы каждый кадр был максимально ярким и сочным. Также предусмотрена тройная основная камера (48 МП + 13 МП + 8 МП) с 10-кратным зумом, что позволяет приблизить удаленные объекты и запечатлеть их с высокой степенью детализации. На борту – мощный процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч.

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