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Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?


© Фото: pixabay.com

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В Петербурге сложилась уникальная ситуация: парковочных мест во дворах домов не хватает. Машины стоят у подъездов, на газонах и на детских площадках.

Когда проектируется дом, застройщик должен обеспечить жителей парковочными местами исходя из городского норматива. Расчётный показатель обеспеченности местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта при подготовке проекта Генплана Петербурга составляет 420 мест для стоянки на 1000 человек. При планировке жилой застройки – одно место для стоянки на 80 кв.м общей площади квартир.

«Дефицит парковочных мест на улице наблюдается во всех густонаселенных районах Петербурга – и в центре, и в районах с проектами комплексного освоения территорий, такими как Кудрово, Мурино, Каменка», – рассказывает Татьяна Кочеткова, генеральный директор управляющей компании «Эрмитаж».

По типу различают подземные паркинги в многоквартирных домах, надземные многоуровневые парковки, которые, как правило, стоят отдельно от дома и плоские уличные парковки, которые являются гостевыми и чаще всего бесплатными. Основные конфликты и неудобство жителей происходят из-за небольшого количества мест на бесплатных парковках возле домов.

«При строительстве многоквартирного дома эконом- и комфорт класса, если застройщик будет отдавать предпочтение плоской парковке, то это «съест» часть площадей и так дорогого пятна под застройку, а строительство подземного паркинга – это большие расходы. Проектирование, геодезические исследования, подземные работы – всё это дорого обходится. Немаловажно и то, что в таком случается уменьшится площадь для прогулочных зон и детских площадок, уменьшится социальная инфраструктура дома. А продавать паркинг приходится почти по себестоимости – от 300 000 рублей на этапе строительства с различными скидками до 700 000 – 1,5 млн рублей, если речь идёт о семейном паркинге (сдвоенное место меньшей площади, чем 2 стандартных)», – говорит Татьяна Кочеткова.

«Место в подземном отапливаемом паркинге в проектах масс-маркета стоит в среднем от 600 тыс. до 1 млн рублей, в проектах бизнес-класса – от 1,5 млн рублей и выше. В некоторых проектах масс-маркета стоимость парковочного места включается в стоимость квартиры», – отмечает Елена Валуева, директор по маркетингу Mirland Development Corporation.

Немного иначе ситуация обстоит в сегменте бизнес и элит – там паркинги могут стоить от 3 млн рублей и более, но раскупаются почти сразу. Хотя затраты на их строительство в любом из сегментов практически одинаковые.

«Сроки окупаемости паркинга с учётом расходов на эксплуатацию составляют от 10 до 15 лет, аренда может составлять от 2,5 тыс. рублей для крытого паркинга до 15 тыс. рублей в месяц для подземного. Разброс цен большой. Принимая решение о том, покупать или арендовать паркинг, надо учитывать, сколько лет вы планируете жить в этом районе, хотите ли переехать в другой город, насколько угоняемая у вас марка машины и многое другое», – резюмировали в УК «Эрмитаж».

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