  • 11 Декабрь 2019
USD 11.12.2019 63.5788 -0.1456
USD ММВБ 18:23 63.5470  
EUR 11.12.2019 70.3881 -0.1166
EUR ММВБ 18:23 70.4696  
Нефть($) 11.12.2019 64.14 0.36
Нефть(p) 11.12.2019 4077.94 +13.60

Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию

Темы дня

11 Декабря 2019, 12:36

Сейчас известно сотни узкоспециализированных компаний, которые занимаются реставрационными работами с культурными архитектурными объектами, памятниками и наследием человечества. Однако, чтобы получить возможность осуществления такой профессиональной деятельности, необходимо обладать специализированными лицензионными соглашениями. Например, требуется лицензия минкульт. Это такой документ, который целиком и полностью подтверждает о том, что профессиональная компания – юридическое лицо или ИП может заниматься реставрационной деятельностью без серьезных ограничений.

Предприниматель, который задумал производить такие работы, проходит «круги ада», чтобы получить в конечном счете такой сертификат. Если же не произвести получение, то на законодательном уровне осуществление реставрационных работ становится нелегальным и это преследуется по закону. В таком случае, чтобы такая лицензия действовала, требуется задействовать много количество опыта, знаний и навыков.

Как получить лицензию министерства культуры на реставрацию

 

В настоящее время известно всего лишь два эффективных пути решения, которые сильно отличаются по затратам ресурсов и другим параметрам. К числу таких относят следующее:

Первый – попытаться получить лицензию министерства культуры на реставрацию самостоятельным образом. В таком случае требуется максимально детально изучить документацию, требования закона, статьи и ознакомиться с опытом других компаний. К слову, у них в большинстве своем он негативный, так как нужно собрать все документы, справки и знать о том, куда обратиться. Такой способ невыгодный с точки зрения затрат ресурсов – времени, сил. Тем более что нет гарантий относительно того, что такой сертификационный документ будет получен.

Второй – обратиться в специализированную организацию РинФин. Это опытная команда сотрудников, которые готовы оказать финансово-юридическую помощь в получении лицензии. Такая лицензия с высокой долей вероятности будет получена и вручена клиенту. Поэтому большинство людей выбирает последний способ. Формируется адекватная ценовая политика.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram