Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию

Сейчас известно сотни узкоспециализированных компаний, которые занимаются реставрационными работами с культурными архитектурными объектами, памятниками и наследием человечества. Однако, чтобы получить возможность осуществления такой профессиональной деятельности, необходимо обладать специализированными лицензионными соглашениями. Например, требуется лицензия минкульт. Это такой документ, который целиком и полностью подтверждает о том, что профессиональная компания – юридическое лицо или ИП может заниматься реставрационной деятельностью без серьезных ограничений.

Предприниматель, который задумал производить такие работы, проходит «круги ада», чтобы получить в конечном счете такой сертификат. Если же не произвести получение, то на законодательном уровне осуществление реставрационных работ становится нелегальным и это преследуется по закону. В таком случае, чтобы такая лицензия действовала, требуется задействовать много количество опыта, знаний и навыков.

Как получить лицензию министерства культуры на реставрацию

В настоящее время известно всего лишь два эффективных пути решения, которые сильно отличаются по затратам ресурсов и другим параметрам. К числу таких относят следующее:

Первый – попытаться получить лицензию министерства культуры на реставрацию самостоятельным образом. В таком случае требуется максимально детально изучить документацию, требования закона, статьи и ознакомиться с опытом других компаний. К слову, у них в большинстве своем он негативный, так как нужно собрать все документы, справки и знать о том, куда обратиться. Такой способ невыгодный с точки зрения затрат ресурсов – времени, сил. Тем более что нет гарантий относительно того, что такой сертификационный документ будет получен.

Второй – обратиться в специализированную организацию РинФин. Это опытная команда сотрудников, которые готовы оказать финансово-юридическую помощь в получении лицензии. Такая лицензия с высокой долей вероятности будет получена и вручена клиенту. Поэтому большинство людей выбирает последний способ. Формируется адекватная ценовая политика.