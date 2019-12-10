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Алкоголизм и методы борьбы с ним


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Как и во многих других случаях, первый шаг к решению вопроса – признание наличия патологии.

Алкоголизм – серьёзное испытание не только для зависимого, но и его окружения. Общество пока не осознало масштаб проблемы. Во многом причина кроется в открытости: вызывающие привыкание наркотики находятся под строгим запретом, в то время как не менее опасный алкоголь продаётся всем, кто достиг совершеннолетия. Единственное, что вселяет надежду, – это демонстрирующее хорошую эффективность лечение алкоголизма в специализированных клиниках.

Зависимый человек не всегда осознает свои проблемы. Часто неконтролируемая тяга к горячительным напиткам оправдывается уровнем жизни, стрессом и даже состоянием здоровья. В действительности всё гораздо сложнее: проблемы от которых алкоголик пытается избавиться, выпивая являются не первопричиной, а следствием его действий.

Как и во многих других случаях, первый шаг к решению вопроса – признание наличия патологии. Необязательно чтобы это произошло сразу. Порой осознание может прийти уже после продолжительной работы с психиатрами и медиками. Главное, чтобы лечение было принято как необходимость.

Так называемые народные методы чаще приносят вред, чем пользу. Резкий отказ от алкоголя по тем или иным причинам – это серьёзное испытание на нервной системы и психики. Если не принять необходимые меры, организм получит непоправимый ущерб. Именно поэтому лечение алкоголизма должно начинаться в стационаре.

Приветствуется анонимность, ведь никому не хочется выглядеть в глазах окружающих больным или неполноценным. Используемые сегодня методики справляются с задачей. Пациенты получают качественное медицинское обслуживание без посягательств на частную жизнь.

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