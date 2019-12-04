Пластическая хирургия: эпоха расцвета

Минувшее десятилетие ознаменовалось настоящим бумом на пластическую хирургию, чему в немалой степени способствовал выраженный общественный запрос на успешность, а также усиливающаяся социальная конкуренция. Пословицы «С лица воды не пить», «Чем богаты, тем и рады», «Ни кожи, ни рожи» больше не актуальны, потому что теперь у человека есть прекрасная возможность «довести свою внешность до ума», слегка (или кардинально) подправить свои природные данные или «сбросить» десяток-другой лет.

Кому-то пластическая операция позволяет получить долгожданное повышение по карьерной лестнице, кому-то помогает существенно повысить уверенность в себе, полюбить себя, а значит, стать счастливее, а для некоторых это единственный шанс вернуться к полноценной насыщенной жизни после аварий, травм или избавиться от врождённых изъянов внешности. Куда пойти, чтобы было спокойно, безопасно и с гарантией? Петербургская клиника пластической хирургии «ГрандМед» знает ответ на этот вопрос.

Основанная в 2000 году клиника высшей категории будет вашим надёжным соратником на пути к красоте и продлению молодости. За годы работы ГрандМед удостоена множества серьёзных наград и стала не просто узнаваемым брендом, но и синонимом качества и высокого уровня сервиса в области эстетической медицины. Пациентам окажут грамотную медицинскую помощь в сфере пластической хирургии, косметологии, флебологии, стоматологии, а также оперативной и эстетической гинекологии. Подтяжка лица, ринопластика, блефаропластика, маммопластика, абдоминопластика, липосация, глютеопластика и др. – всё будет сделано на высшем уровне.

Высокий стандарт во всём

Всё течёт, всё изменяется… Только не штат пластических хирургов клиники! Вадим Алексеевич Брагилев, Алексей Иванович Украинский, Сергей Павлович Швырев и Александр Васильевич Шумило познакомились ещё в годы учёбы в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и в итоге выступили идейными вдохновителями и создателями собственной клиники пластической хирургии. Врачи имеют более чем 25-летний стаж работы, колоссальный опыт проведения пластических операций, проводят показательные операции для коллег со всего мира и обучают студентов (каждый из них выполняет более 500 операций в год и ведет активную научную и просветительскую работу).

Клиника оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие (а порой и уникальные) пластические реконструктивные и эстетические операции и другие медицинские манипуляции в соответствии с самыми строгими мировыми стандартами. При этом комфортное пребывание каждого пациента обеспечивает штат медперсонала, который в несколько раз больше, чем обычно принято в частных клиниках. Кроме того, обеспечивается беспрецедентная конфиденциальность персональных данных пациента: система ключей и кодов здания устроена на манер банковской.

Все специалисты ГрандМеда решают важнейшую задачу – помочь пациенту усовершенствовать свой внешний облик, подчеркнуть свою природную красоту, замедлить бег времени и улучшить качество жизни.