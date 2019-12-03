Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник

После победы над Сан-Марино россияне окончательно утвердили своё право сыграть в групповом этапе Чемпионата Европы. Жеребьевка состоялась 30 ноября, в группу к России попали Бельгия, Дания и Финляндия. О том, велики ли шансы сборной России на Евро 2020, рассуждают аналитики портала Betslive.ru.

По результатам жеребьевки россиянам достались не самые простые соперники, и футболистам придётся попотеть, чтобы занять хотя бы вторую строку и выйти в сле-дующий этап. Разберёмся, насколько сильны у сборной России соперники на Евро 2020.

Сборная Бельгии

В первой же встрече группового этапа россиянам предстоит сыграть с бельгийцами, при том что оба матча команд в этом году закончились поражением россиян (3:1, 1:4). Сопротивления остальных команд сборная Бельгии тоже не заметила и победила в каждом из десяти матчей.

Один из лучших игроков команды – Кевин Де Брюйне, об Эдене Азаре тоже не стоит забывать. Сборная Бельгии – сильнейшая команда и безусловный фаворит на то, чтобы занять первое место в группе.

Шансы россиян победить бельгийцев 13 июня крайне малы. Ставку на этот фантастический исход можно сделать с коэффициентом 3.9, а вот на победу Бельгии пари принимают с относительно высоким индексом 2.08 по линии 1хBet.

Кевин Де Брюйне. Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Сборная Финляндии

Финны впервые в истории отобрались на крупный турнир и праздновали это дело с размахом и салютами. В своей группе сборная Финляндии заняла второе, после сборной Италии, место. Однозначная звёзда команды – Теэму Пукки. На отборочном этапе он забил 10 голов и находится в пятерке лучших бомбардиров. Несмотря на это, до элитного дивизиона уровень команды пока не дотягивает.

Шансы сборной России на Евро 2020 победить Финляндию высоки. Вероятность этого исхода аналитики оценивают с коэффициентом 1.73 (против коэффициента 5.5 на победу финнов).

Фото: James Williamson / Getty Images

Сборная Дании

На отборочном этапе датчане не проиграли ни одного матча, у них четыре победы и четыре ничьи.

С 2015 года команду тренирует Оге Харейде, который смог вдохнуть в сборную новую жизнь. Он привёл датчан в плей-офф Чемпионата мира и сейчас без особых трудностей обеспечил им игру в групповом этапе Чемпионата Европы.

В последний раз сборная Дании проигрывала в сентябре 2018 года сборной Словакии, так что их серия без поражений насчитывает уже 14 матчей. На то, что россияне смогут её прервать, ставки можно сделать с коэффициентом 3.96. А вот пари на победу датчан принимаются с коэффициентом 2.14.

Шансы сборной России на Евро 2020 выйти из группы со второго места довольно высоки. Главным соперником в борьбе за выход в следующий этап и за вторую строку рейтинга станет, вероятно, сборная Дании.

Фото: Getty Images