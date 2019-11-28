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Офисы в Петербурге: предварительные итоги года


© Фото: pixabay.com

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Самыми востребованными районами остаются Центральный и Московский.

Консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International представила данные о состоянии офисного сегмента рынка коммерческой недвижимости Петербурга. На ноябрь 2019 года участники рынка заключили сделок на 80 тыс. квадратных метров.

Самыми востребованными районами (почти 40% от общего числа сделок с офисами) остаются Центральный и Московский. Площади в бизнес-центрах, расположенных здесь, остаются лидерами по объёму поглощения последние 3 года. Эти объекты отличаются самой удачной в городе локацией и уровнем окружающей инфраструктуры.

Общее поглощение за год (по состоянию на середину ноября) составило 80 тыс. кв. м. С учётом имеющихся данных о сделках в стадии переговоров, аналитики делают прогноз, что на конец декабря площадь поглощения увеличится до 95,5 тыс. кв. м. Тем не менее, это на 24% меньше показателя 2018 года.

На сделки с офисной недвижимостью класса А пришлось 23% от общего количества заключенных сделок. С объектами класса B+ и B заключили 39% и 38% сделок соответственно.

При этом анализ структуры площади всех заключенных сделок показывает распределение следующим образом: доля бизнес-центров класса А здесь составляет 26%, класса B+ – 44%, класса B – 30%.

Уровень вакансии по городу составляет 3,69%, или 213 500 кв. м качественной офисной недвижимости. Из них порядка 39 000 кв. м «квадратов» предлагают бизнес-центры, находящиеся в Центральном районе. Аренда офиса, располагающегося в Калининском районе, будет самой проблематичной, ведь здесь зафиксирована самая низкая вакансия – менее 500 кв. м.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается существенный рост арендных ставок, и лидируют здесь офисы класса А, где cредняя ставка аренды стала выше на 16%, поднявшись в среднем с 1 710 до 1 979 рублей за «квадрат» в месяц (включая OPEX и коммунальные услуги). Ставка по классу B+ выросла на 9%, B – на 4%.

За период с января по ноябрь текущего года в городе появилось 6 новых бизнес-центров. В эксплуатацию были введены 3 объекта класса А, площади класса B+ в Московском районе и два комплекса B-класса. Общая площадь новых деловых объектов превышает 29 тыс. квадратных метров, и еще 120 тыс. квадратных метров планируется ввести до конца года.

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