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Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal


© Фото: pixabay.com

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Купить спортивное питание в Санкт-Петербурге лучше в компании Brutal. Среди огромного ассортимента продукции от известных брендов вы обязательно найдете лучшую.

Спорт оздоравливает организм и полезен каждому, однако те, кто занимается им профессионально, нуждаются в определенном и качественном питании с содержанием белков и других веществ. Оно должно быть сбалансированным. С этой целью производители выпускают уже готовое питание с нужным количеством всех необходимых веществ.

Особую роль в организме человека играют белки, они являются строительным материалом для всех тканей. Спортсмены стремятся нарастить мышечную массу, а для этого нужно употреблять большое количество протеина.

Для чего нужен протеин и в каком количестве его употреблять

 

Протеин представляют собой порошковую смесь, большую часть которой составляют белки, и являются основой спортивного питания. Изготавливается он из натуральных продуктов, таких как бобовые, мясо, молочные. Жиры и углеводы максимально отсеиваются путем фильтрации и очистки.

Во время физической активности в тканях распадаются аминокислоты, и для восстановления мышечной ткани требуется их большое количество, которое и содержится в протеине. Нужно в сутки принимать достаточное количество белка, чтобы происходил набор мышечной массы.

Спортсмены весом в 75 кг должны употреблять 150 г белка, то есть нужно вес умножить на два. Если вы используете в питании белковые продукты, то стоит посчитать содержащиеся в них белки и дополнить недостающее количество с помощью протеиновых коктейлей.

Где купить

 

Вы можете купить спортивное питание в Санкт-Петербурге на https://www.brutalshop.ru/ в компании Brutal. Она занимается продажей спортивного и диетического питания, является спонсором соревнований. У неё крупнейшая сеть магазинов спортивного питания по всему городу.

Brutal начала свою деятельность в 2009 году, сегодня в её распоряжении уже 29 розничных точек. Компания сотрудничает напрямую с производителями, поэтому может дать гарантию на всю свою продукцию.

На сайте представлена продукция известных брендов спортивного питания. Огромный ассортимент и высокое качество товаров заслужили доверие и положительные отзывы десятков тысяч потребителей.

Brutal спонсирует крупнейшие спортивные состязания по армреслингу, пауэрлифтингу, бодибилдингу, каратэ, фитнесу. А также она является официальным поставщиком спортивного питания для спортивных Федераций и команд.

В магазинах компании регулярно проводятся бесплатные встречи и семинары с известными спортсменами.

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