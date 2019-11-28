Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal

Спорт оздоравливает организм и полезен каждому, однако те, кто занимается им профессионально, нуждаются в определенном и качественном питании с содержанием белков и других веществ. Оно должно быть сбалансированным. С этой целью производители выпускают уже готовое питание с нужным количеством всех необходимых веществ.

Особую роль в организме человека играют белки, они являются строительным материалом для всех тканей. Спортсмены стремятся нарастить мышечную массу, а для этого нужно употреблять большое количество протеина.

Для чего нужен протеин и в каком количестве его употреблять

Протеин представляют собой порошковую смесь, большую часть которой составляют белки, и являются основой спортивного питания. Изготавливается он из натуральных продуктов, таких как бобовые, мясо, молочные. Жиры и углеводы максимально отсеиваются путем фильтрации и очистки.

Во время физической активности в тканях распадаются аминокислоты, и для восстановления мышечной ткани требуется их большое количество, которое и содержится в протеине. Нужно в сутки принимать достаточное количество белка, чтобы происходил набор мышечной массы.

Спортсмены весом в 75 кг должны употреблять 150 г белка, то есть нужно вес умножить на два. Если вы используете в питании белковые продукты, то стоит посчитать содержащиеся в них белки и дополнить недостающее количество с помощью протеиновых коктейлей.

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