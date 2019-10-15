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Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров

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18 Ноября 2019, 22:08

Функциональность трубопровода обеспечивается при помощи арматуры – устройств, отвечающих за управление потоками рабочей среды. При помощи контролируемого изменения площади сечения проходного отверстия удается выполнить практически любые необходимые операции: отключение, перераспределение, смешение, фазоразделение и сброс.

Предохранительная арматура и ее принцип действия

 

Закрытость трубопроводных коммуникаций подразумевает наличие внутреннего давления, неконтролируемое повышение которого чревато серьезными последствиями. Предохранительная арматура и, в частности, предохранительный клапан призваны не допустить возникновения аварийной ситуации. Механика процесса проста: при нормальном функционировании системы затвор клапана остается закрытым, обеспечивая тем самым герметичность. Растущее давление начинает смещать подвижный элемент, открывая тем самым путь для сброса избытков жидкой, паро- или газообразной среды. После нормализации уровня давления затвор сам вернется в исходное положение.

Наибольшее распространение предохранительные клапаны получили в следующих областях:

  • нефтедобыча и нефтепереработка;
  • энергетика (производство и транспортировка энергоресурсов);
  • химическая промышленность;
  • жилищно-коммунальное хозяйство;
  • сельское хозяйство;
  • производство и эксплуатация резервуаров;
  • автоматизация и безопасность котельного оборудования.
 

Профессиональная трубопроводная арматура

 

Клапан предохранительный пружинный является самым распространенным видом предохранительной арматуры. К достоинствам изделия можно отнести простоту и эксплуатационную надежность конструкции. Не менее привлекательна для потребителя и цена.

На сайте компании «СтройНефтеГаз» https://sng2000.ru/ предлагается широкий ассортимент пружинных предохранительных клапанов для разных условий эксплуатации. Модельный ряд включает в себя изделия с рабочим диаметром (DN) от 25 до 200 миллиметров. Диапазон номинального давления от 1,6 до 16 МПа.

Сотрудничество с крупным поставщиком имеет немало преимуществ:

  • ассортимент доступных для приобретения товаров всегда включает в себя наиболее востребованные позиции;
  • обработка заявок, составление коммерческих предложений и отгрузка осуществляются в сжатые сроки;
  • комплект поставки включает в себя все необходимые документы;
  • постоянным клиентам и крупным покупателям предоставляются скидки.

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