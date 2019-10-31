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Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»


© Фото: pixabay.com

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Системы оповещение и другое оборудование от компании «Компания Эрвиком». Какие услуги предлагает компания.

На объектах различного назначения часто возникает необходимость в оборудовании для речевого оповещения, музыкальной трансляции. Чтобы реализовать проект любой сложности, стоит обратиться к специалистам ООО «Компания Эрвиком». В Петербурге это предприятие известно, как одно из лучших разработчиков и поставщиков подобной техники.

Где используются системы оповещения, трансляции и усилители

 

Товары представленной компании имеют обширную сферу применения. Оборудование используется общественными объектами питания, бизнес-центрами, спортивными аренами. Оно незаменимо на производственных и строительных площадках. Без него не обходятся медицинские учреждения, школы, вузы, аэропорты и вокзалы. Устанавливаются системы на морских суднах, железнодорожных составах.

Трансляционная техника помогает в проведении масштабных мероприятий: праздников, концертов и т. д. Ее можно встретить в парках, на площадях, городских улицах, автомобилях. Благодаря ей в разы повышается безопасность заправок, аэродромов, многих других стационарных и мобильных объектов.

Товары и услуги компании

 

Включают в себя системы оповещения, трансляции и усиления множество разнообразных устройств. Сюда входят:

– рупорные громкоговорители;

– усилители мощности и радиоузлы;

– техника для преобразования сигналов;

– микрофонные пульты;

– узлы для управления питанием;

–коммутационные и переговорные устройства;

– колонки и дополнительные комплектующие.

Компания производит оборудование по индивидуальным заказам. В спектр её услуг входит выпуск серийных устройств и разработанных по ТЗ заказчиков. Первые реализуются в максимально короткие сроки, что достигается благодаря отлаженному механизму производства.

Начиная сотрудничать с новым клиентом, эксперты предприятия в первую очередь выясняют его требования, условия и особенности предполагаемой эксплуатации. Это позволяет составить план работ, выбрать наиболее подходящую аппаратуру. Заранее осуществляется согласование всех деталей, сроков поставки, стоимости.

ООО «Компания Эрвиком» завоевала статус лучшего производителя и поставщика не случайно. Она располагает мощной производственной базой, имеет штат высококвалифицированных сотрудников, не останавливается на достигнутых результатах. Постоянное совершенствование и чуткое реагирование на потребности заказчиков позволяют удерживать стабильно высокие позиции на рынке Северо-Западного региона.

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