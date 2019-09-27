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Где заказать питьевую воду в Петербурге?

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25 Октября 2019, 10:32

Вы всерьёз задумались о том, как вести здоровый образ жизни? Начните с воды! Наш организм на 80% состоит из воды, которая необходима для поддержания всех обменных процессов, принимает участие в усвоении клетками питательных веществ, отвечает за терморегуляцию.

Хорошее самочувствие и эффективная работа напрямую зависят от того, как и какую воду вы пьёте в течение дня. Покупка воды – это тот вопрос, к решению которого стоит подойти с особой скрупулёзностью. Сегодня практически ни у кого нет сомнений, что воду стоит именно покупать, а не пить из-под крана. Доставка воды в СПб – самый удобный и экономный способ получить качественную вкусную воду.

Почему вам понравится заказывать воду?

 

– во-первых, вам не надо самим носить тяжёлые бутыли из магазина;

– во-вторых, при заказе в компании, которая специализируется на производстве и продаже воды, вы существенно экономите;

– в-третьих, вы всегда получаете самую свежую воду благодаря большим объёмам продаж;

– в-четвёртых, исключено, что вы нарвётесь на подделку.

Известная петербургская компания ПЕЙ! производит природную питьевую бутилированную воду и доставляет её как в офисы, так и на дом. Вода в бутылках 19 литров – самый популярный продукт компании. Она добывается из артезианской скважины №156, которая находится на глубине 185 метров в самом сердце девственно чистого Карельского перешейка, и разливается в бутыли сразу на месте добычи, как этого требуют нормы Всемирной организации здравоохранения.

Благодаря современным технологиям производства уже через несколько дней на вашем столе будет стоять кувшин вкуснейшей воды. Кроме того, удаётся полностью сохранить её богатый природный состав. Природная вода сбалансирована по содержанию макро- и микроэлементов, важнейшие из которых магний (Mg) и кальций (Ca). Кальций является основным элементом нашей костной системы, а магний необходим для нормальной работы нервной системы и сердца.

Правильное снабжение организма чистой водой даже помогает бороться с избыточным весом, что выражается не только в уменьшении чрезмерного аппетита, но и в том, что достаточное количество чистой воды способствует эффективной переработке накопленного жира. Количество воды, требуемое для поддержания оптимального водного баланса, зависит от возраста, физической активности, окружающей температуры и влажности. Среднесуточная потребность взрослого человека составляет около 2,5 л. чистой воды. Врачи советуют пить стакан воды после пробуждения и перед сном, а также по стакану за полчаса до каждого приёма пищи.

Ежедневное употребление чистой питьевой воды – это ключ к вашему хорошему самочувствию!

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