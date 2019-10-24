Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу

Травматолог-ортопед является врачом, специализирующимся на лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. За помощью к нему пациенты могут обращаться как в плановом, так и в экстренном порядке.

Показания для обращения к травматологу-ортопеду

Специализация врача позволяет ему оказывать квалифицированную помощь пациентам, заболевания опорно-двигательного аппарата которых обусловлены разными причинами. Поэтому спектр показаний для обращения к такому специалисту чрезвычайно широк:

– артрозы, артриты, эпикондилиты;

– последствия травм, переломов, ушибов суставов;

– плечелопаточный периартроз, пяточная шпора;

– нарушения осанки, плоскостопие, перекос таза и др.

В каждом из перечисленных клинических случаев врач определяет комплекс диагностических мероприятий и разрабатывает схему терапии заболевания. Если ситуация требует, то для достижения поставленной цели могут привлекаться врачи смежных специальностей.

Методы диагностики и лечения врача

В основе успешного лечения любого заболевания лежит его грамотная диагностика. Поэтому травматологи-ортопеды в Петербурге, услуги которых подробно описаны на сайте клиники https://medklinika.spb.ru/vrachi-travmatologi-ortopedy, для постановки диагноза используют широкий арсенал методов. К их числу относятся клинические, лабораторные, лучевые, компьютерные и ультразвуковые способы исследования. Врачу они позволяют получить достоверную картину заболевания или патологии, и в кратчайшие сроки назначить адекватную терапию.

Схему лечения для каждого из пациентов квалифицированный ортопед-травматолог всегда подбирает в индивидуальном порядке. В большинстве случаев терапия требуется комплексная, включающая приём лекарственных средств, прохождение физиотерапевтических процедур, массажа, лечебной физкультуры и др. В сложных клинических случаях также могут применяться инвазивные методы лечения – введение препаратов в виде около – или внутрисуставных инъекций. Одним из наиболее распространенных его вариантов являются блокады.

Также существует категория пациентов, которым требуется постоянное наблюдение у ортопеда-травматолога. К ним относятся люди, перенесшие серьёзные травмы и операции, а также страдающие артрозом суставов. Только постоянный квалифицированный контроль таких состояний врачом способен предотвратить их усугубление, развитие критических осложнений для всего организма.