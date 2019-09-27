До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации

Согласно приказу Минздрава № 334н от 02.06.2016 года, с 2016 года начался переход от привычной медицинской работникам системы сертификации к новому формату последипломного образования – аккредитации.

Сам процесс перехода имеет несколько этапов:

– Первый этап перехода стартовал в 2016 году. Выпускники вузов со специальностями «Фармация» и «Стоматология» вошли в систему аккредитации.

– Второй этап стартовал с 2017 года, когда в систему были включены все выпускники, имеющие за плечами классическую одноуровневую систему образования.

– Третий этап начал свою реализацию с 2018 года – выпускники медицинских училищ также стали подлежать аккредитации.

– Четвертый этап стартовал 1 января 2019 года. Сейчас лица, прошедшие ординатуру и профессиональную переподготовку по шести направлениям («Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия»), также попали в систему аккредитации.

– Пятый этап будет запущен 1 января 2020 года. Он будет ориентирован уже на все медицинские направления, а также на выпускников, которые получили медицинское или фармацевтическое образование в университетах других государств.

– Шестой этап начнет свою реализацию с 1 января 2021 года, когда в систему аккредитации войдут специалисты, которые не проходили эту процедуру ранее.

На данный момент осуществляется реализация именно четвертого этапа. В связи с этим можно сделать несколько выводов: во-первых, уже со следующего года аккредитация станет обязательной для всех направлений врачебной практики, во-вторых, те медицинские специалисты, что ещё не готовы войти в систему, должны пройти обучение в рамках профессиональной переподготовки до 1 ноября 2019 года.

Что это значит? Все достаточно просто: если по основной специальности медицинский работник попал под аккредитацию, то у него есть возможность пройти курсы профессиональной переподготовки по пока ещё действующей системе (сертификация с получением сертификата специалиста и удостоверением о повышении квалификации). Правда, необходимо отметить, что это возможно при условии соответствия квалификационным требованиям, которые прописаны в приказах №83н и №707н.

И главное условие в данном случае заключается именно в сроках. Дело в том, что необходимо стать слушателем курсов до 1 ноября 2019 года. В противном случае не останется времени на обучение и получение необходимых документов. И тогда специалисту придётся учиться в системе аккредитации. Таким образом, и дальше откладывать вопрос обучения – крайне рискованно, можно просто потерять возможность зачислиться в группу или же столкнуться с неоправданно высокими ценами на обучение. Но записавшись на обучение до ноября медицинский специалист избежать этих проблем.

Пройти переподготовку дистанционно, без отрыва от работы, врачи могут в Академии СНТА.