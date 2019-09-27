  • 19 Октябрь 2019
USD 17.10.2019 64.3455 +0.0907
USD ММВБ 23:22 63.8111  
EUR 17.10.2019 71.0503 +0.2030
EUR ММВБ 23:22 71.2179  
Нефть($) 18.10.2019 59.35 1.02
Нефть(p) 18.10.2019 3818.91 +70.93

До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации

Темы дня

18 Октября 2019, 16:42

Согласно приказу Минздрава № 334н от 02.06.2016 года, с 2016 года начался переход от привычной медицинской работникам системы сертификации к новому формату последипломного образования – аккредитации.

Сам процесс перехода имеет несколько этапов:

– Первый этап перехода стартовал в 2016 году. Выпускники вузов со специальностями «Фармация» и «Стоматология» вошли в систему аккредитации.

– Второй этап стартовал с 2017 года, когда в систему были включены все выпускники, имеющие за плечами классическую одноуровневую систему образования.

– Третий этап начал свою реализацию с 2018 года – выпускники медицинских училищ также стали подлежать аккредитации.

– Четвертый этап стартовал 1 января 2019 года. Сейчас лица, прошедшие ординатуру и профессиональную переподготовку по шести направлениям («Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия»), также попали в систему аккредитации.

– Пятый этап будет запущен 1 января 2020 года. Он будет ориентирован уже на все медицинские направления, а также на выпускников, которые получили медицинское или фармацевтическое образование в университетах других государств.

– Шестой этап начнет свою реализацию с 1 января 2021 года, когда в систему аккредитации войдут специалисты, которые не проходили эту процедуру ранее.

На данный момент осуществляется реализация именно четвертого этапа. В связи с этим можно сделать несколько выводов: во-первых, уже со следующего года аккредитация станет обязательной для всех направлений врачебной практики, во-вторых, те медицинские специалисты, что ещё не готовы войти в систему, должны пройти обучение в рамках профессиональной переподготовки до 1 ноября 2019 года.

Что это значит? Все достаточно просто: если по основной специальности медицинский работник попал под аккредитацию, то у него есть возможность пройти курсы профессиональной переподготовки по пока ещё действующей системе (сертификация с получением сертификата специалиста и удостоверением о повышении квалификации). Правда, необходимо отметить, что это возможно при условии соответствия квалификационным требованиям, которые прописаны в приказах №83н и №707н.

И главное условие в данном случае заключается именно в сроках. Дело в том, что необходимо стать слушателем курсов до 1 ноября 2019 года. В противном случае не останется времени на обучение и получение необходимых документов. И тогда специалисту придётся учиться в системе аккредитации. Таким образом, и дальше откладывать вопрос обучения – крайне рискованно, можно просто потерять возможность зачислиться в группу или же столкнуться с неоправданно высокими ценами на обучение. Но записавшись на обучение до ноября медицинский специалист избежать этих проблем.

Пройти переподготовку дистанционно, без отрыва от работы, врачи могут в Академии СНТА.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Готический шедевр в Эрмитаже: история царской «квартиры» и библиотеки Николая II

    В главном музее Северной столицы множество интересных уголков. Один них – старинная библиотека последнего русского императора. Здесь великолепно всё – от потускневшего камина до узорчатых стульев. Идеальное сплетение готики и Средневековья.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

    Рассказываем про музеи, где слово «скука» забывается примерно через 10 секунд изучения экспозиции. Идеально для детей, интересно для взрослых.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры
    14.10.19
    Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?
    10.10.19
    Как правильно выбрать светильники и люстры для дома?
    10.10.19
    Продажа продукция DJI через авторизованный розничный магазин в Петербурге
    09.10.19
    Топ-5 взрывных новинок, представленных в автосалоне Франкфурта
    02.10.19
    Пластиковые окна – уют и тепло в любом помещении

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram