  • 17 Октябрь 2019
USD 17.10.2019 64.3455 +0.0907
USD ММВБ 23:22 64.0281  
EUR 17.10.2019 71.0503 +0.2030
EUR ММВБ 23:22 71.2037  
Нефть($) 17.10.2019 59.92 +1.28
Нефть(p) 17.10.2019 3855.58 +87.68

Установка пластиковых окон зимой

Темы дня

17 Октября 2019, 18:39

Принимая решение установить в своём доме или квартире новые окна, многие считают, что замена старых оконных конструкций на стеклопакеты в зимний период времени не проводится. Это становится причиной того, что человек проживает со старыми холодными и невзрачными окнами ещё один холодный сезон, откладывая замену их на стеклопакеты в долгий ящик. На самом же деле заменить пластиковые окна спб профессиональные специалисты могут в любое время года.

Среди преимуществ стеклопакетов, как раз одним считается их универсальность и возможность проводить работу по монтажу окон ПВХ как летом, так и зимой. Отличие проводимых работ могут заключаться лишь в несколько иной подготовке оконных проёмов, а также в выборе других строительных и отделочных материалов, обладающих морозостойкими свойствами.

Процесс установки окон ПВХ в зимний период

 

Нужно заметить, что по своей сути этапы установки окон ПВХ в летний и зимний период практически ничем не отличается. Процесс включает в себя следующие этапы:

– Демонтаж старой конструкции. Это процесс может выполняться как с применением спецтехники случае необходимости вынести большую конструкцию, так и без её использования.

– Подготовка оконного проёма. Перед тем, как будет проводиться монтаж нового стеклопакета, оконный проём должен быть подготовлен.

– Установка окна ПВХ или иной оконной конструкции с последующей отделкой. В случае, если монтаж выполняется зимой, то применяются соответствующие строительные смеси для наружной отделки.

Заказать окна ПВХ можно на https://oknatek.ru/ на выгодных условиях. Компания также оказывает услуги по установке оконных конструкций.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Готический шедевр в Эрмитаже: история царской «квартиры» и библиотеки Николая II

    В главном музее Северной столицы множество интересных уголков. Один них – старинная библиотека последнего русского императора. Здесь великолепно всё – от потускневшего камина до узорчатых стульев. Идеальное сплетение готики и Средневековья.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

    Рассказываем про музеи, где слово «скука» забывается примерно через 10 секунд изучения экспозиции. Идеально для детей, интересно для взрослых.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.10.19
    Установка пластиковых окон зимой
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры
    14.10.19
    Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?
    10.10.19
    Как правильно выбрать светильники и люстры для дома?
    10.10.19
    Продажа продукция DJI через авторизованный розничный магазин в Петербурге
    09.10.19
    Топ-5 взрывных новинок, представленных в автосалоне Франкфурта
    02.10.19
    Пластиковые окна – уют и тепло в любом помещении

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram