Установка пластиковых окон зимой

Принимая решение установить в своём доме или квартире новые окна, многие считают, что замена старых оконных конструкций на стеклопакеты в зимний период времени не проводится. Это становится причиной того, что человек проживает со старыми холодными и невзрачными окнами ещё один холодный сезон, откладывая замену их на стеклопакеты в долгий ящик. На самом же деле заменить пластиковые окна спб профессиональные специалисты могут в любое время года.

Среди преимуществ стеклопакетов, как раз одним считается их универсальность и возможность проводить работу по монтажу окон ПВХ как летом, так и зимой. Отличие проводимых работ могут заключаться лишь в несколько иной подготовке оконных проёмов, а также в выборе других строительных и отделочных материалов, обладающих морозостойкими свойствами.

Процесс установки окон ПВХ в зимний период

Нужно заметить, что по своей сути этапы установки окон ПВХ в летний и зимний период практически ничем не отличается. Процесс включает в себя следующие этапы:

– Демонтаж старой конструкции. Это процесс может выполняться как с применением спецтехники случае необходимости вынести большую конструкцию, так и без её использования.

– Подготовка оконного проёма. Перед тем, как будет проводиться монтаж нового стеклопакета, оконный проём должен быть подготовлен.

– Установка окна ПВХ или иной оконной конструкции с последующей отделкой. В случае, если монтаж выполняется зимой, то применяются соответствующие строительные смеси для наружной отделки.

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