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Как выбрать паркетную доску для пола в квартире

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16 Октября 2019, 18:40

Паркетная доска – это современный отделочный материал для пола. На производстве она обрабатывается специальными защитными пропитками от влаги. Прослужит отделка 15-20 лет. Поэтому паркетная доска пользуется спросом как у владельцев квартир, так и у застройщиков. Но при выборе материала стоит учесть ряд факторов.

Критерии подбора

 

Покрытие состоит из нескольких слоев, которые делаются при помощи деревянных планок. Соединение замковое, что облегчает процесс монтажа. При выборе стоит обращать внимание на ряд факторов:

1. Толщина – она варьируется от 7 мм до 22 мм. Если паркетная доска покупается для офиса, то нужно предпочтение отдавать последнему варианту. Для жилой зоны подойдёт модель с толщиной 13-16 мм. В случае повреждения верхнего слоя можно выполнить реставрацию.

2. Метод распила – от него зависит прочность структуры и рисунок напольного покрытия. Если прослеживается большее количество годовых колец, то паркетная доска износоустойчива.

3. Сорт древесины, которая использовалась для создания отделочного материала. Радиал селект – на поверхности не будет никаких дефектов от сучков. Цвет и рисунок покрытия однородный. Стандарт – этот сорт относится к высшим. Оттенки изменчивы, но на поверхности нет трещин и сучков. Если нужно сэкономить, то можно приобрести вид с сортом древесины рустик – на покрытии будет незначительное количество наклонных волокон и сучков. Продается паркетная доска в Петербурге на сайте spb.realwood.ru по доступным ценам.

4. Замковая система – предпочтение стоит отдавать варианту Click. Отдельные ламели соединяются друг с другом до щелчка. Все элементы сохраняют целостность.

5. Вид обработки лицевой стороны – чаще всего покрывается на производстве лаком. Слоёв может быть от 5 до 10. Чтобы сохранить покрытие в первозданном виде, производители рекомендуют периодически поверхность обрабатывать полиролем. Но если ламели деформировались, то ремонту не подлежат. Поверхность может быть обработана и маслом. Если приобрести такой вариант паркетной доски, появится возможность заделать трещины на верхнем слое.

6. Размеры – длина отделочного материала варьируется от 2 до 2,5 метров, толщина может быть 22 мм, а ширина – 15-20 см. Подбираются показатели индивидуально.

Паркетная доска выбирается индивидуально для каждого помещения. Если это офис, то покупается самый износостойкий вариант. Если же пол будет отделываться в квартире, то есть возможность сэкономить и приобрести стандартную модель.

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