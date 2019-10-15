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Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры


© Фото: Instagram / @anyagrapes

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Как правильно обставить квартиру мебелью, что нужно учитывать. Материалы исполнения, конструктивные особенности и характеристики.

Мебель задает стилистику помещения, отвечает за удобство и комфорт, определяет статус и вкус владельца. Выбирать её нужно тщательно, учитывая предназначение, бюджет, габариты комнаты, порядок размещения углов, проемов, выступов. Купить готовые решения – гарнитуры и отдельные предметы можно в интернет-магазине «Мебель Маркет».

Материалы изготовления: что предпочесть

 

Выбор материала изготовления мебели зависит напрямую от финансовой составляющей и дизайнерской концепции. Наиболее высокую стоимость имеют предметы из массива. Для их производства используется отборная древесина прочных и водостойких пород – дуба, ореха. Они выглядят внушительно, богато и роскошно, отличаются классическим исполнением.

В небольших помещениях и в интерьерах современных стилей такая мебель будет выглядеть нелепо, загромождать пространство. Её специалисты рекомендуют для гостиных, спален и столовых с просторной площадью, оформленных в традициях готики, ренессанса, барокко, рококо, классицизма, ампира или модерна.

Изготовленную из МДФ, ДСП, ДВП мебель на сайте https://mebelmarket.su/ подобрать можно для интерьеров современных стилей. К таковым относятся минимализм, хай-тек, эко-стиль. Гарнитуры, наборы и отдельные предметы данной группы сочетают в себе привлекательную стоимость и надежность. Они поражают палитрой оттенков, функциональностью, эргономичностью, имеют продуманную конструкцию. Для их декора используются продвинутые приемы – от порошкового окрашивания до оклейки пленкой и фотопечати.

Популярные тенденции современной мебели

 

Стараясь удовлетворить пожелания потребителей, разработчики выпускают мебель в разных конструктивных исполнениях. Среди изобилия форматов и тенденций особенно популярны:

– корпусные гарнитуры и стенки;

– модули, состоящие из многочисленных предметов;

– трансформирующиеся столы, диваны, кровати.

Корпусная мебель чаще всего используется при оформлении кухонь. Она позволяет скрыть дефекты стен, отличается большой вместительностью. Её другое название – стационарная, что обусловлено особенностями установки. Модульная мебель может относиться к категории корпусной или мобильной. Её выпускают коллекциями из разнообразных предметов, выполненных в едином стиле. Купить можно любое их количество, собрав индивидуальный гарнитур.

Трансформирующаяся мебель – идеальное решение для малогабаритных квартир. Она содержит подвижные части, легко увеличивается в размерах: диван превращается в кровать, журнальный столик – в обеденный стол и т. д.

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