  • 11 Октябрь 2019
USD 04.10.2019 65.1312 -0.3087
USD ММВБ 00:05 64.9403  
EUR 04.10.2019 71.2991 -0.1678
EUR ММВБ 00:05 71.3178  
Нефть($) 10.10.2019 59.50 +1.94
Нефть(p) 10.10.2019 3875.31 +108.59

Как правильно выбрать светильники и люстры для дома?

Темы дня

10 Октября 2019, 19:05

Освещение – это важная часть интерьера. С его помощью можно наполнить комнату теплом и уютом. Правильно расставленные осветительные приборы помогают зонировать пространство, выделять отдельные элементы интерьера, например, картины, арки, ниши.

Подбирать светотехнику нужно на этапе разработки дизайн-проекта. Нужно принимать во внимание следующие важные моменты: назначение помещения; особенности планировки и общая площадь комнаты; стилистика оформления; используемое цветовое решение для оформления стен и пола, мебели.

При выборе люстр и светильников нужно определиться, какие приборы будут выполнять функции основного освещения. Традиционно для этого используется люстра. Потолочные и накладные модели подходят для помещений с невысокими потолками. В гостиных с высокими потолками можно установить подвесные осветительные конструкции. Они отлично смотрятся в классическом интерьере.

В дополнение к основному освещению может использоваться вспомогательное. В городских квартирах и частных домах чаще всего используется точечная подсветка. Она устанавливается не только в натяжные потолки, но в декоративные ниши, арки, в мебель. Использовать декоративное освещение можно в любых комнатах. Оно создает приглушенный свет в детской или спальне, дополнительно освещает рабочую зону в кухне или помогает выделить мелкий декор, отдельные элементы интерьера.

В чём преимущества светотехники марки Lightstar?

 

При выборе светильников для дома нужно оценивать не только размеры, форму, цвет, но и надёжность производителя. В продаже представлена продукция как российского, так и импортного производства. С лучшей стороны показала себя техника торговой марки Lightstar. Она представлена большим выбором моделей, которые отличаются способами установки, стилистикой оформления назначением. Изделия представленного бренда сочетают в себе множество достоинств:

– долгий срок службы;

– надёжность и прочность конструкции;

– экономичность в использовании;

– безопасность;

– простая установка.

Производитель регулярно представляет новинки. Они создаются с использованием сертифицированных материалов, которые перед поступлением на производства проходят тщательную проверку. Над созданием эскизов работают талантливые дизайнеры. Они следят за тенденциями на современном рынке, учитывают вкусы и запросы покупателей.

Сегодня ассортимент включает как классические варианты, так и современные светотехнические решения. Для удобства выбора весь ассортимент разбит на категории в зависимости от стиля оформления. Можно подобрать люстры для традиционного интерьера, которые будут гармонировать с мебелью из массива, напольными покрытиями древесных оттенков.

Не менее разнообразен выбор светильников для интерьера, оформленного в стиле модерн, лофт, хай-тек. Если хотите подобрать подходящее освещение, то для начала нужно определиться со стилем оформления комнаты. Сомневаетесь в правильности выбора, проконсультируйтесь с дизайнерами. При разработке эскиза учтутся вкусы заказчика и особенности конкретного помещения.

В какую стоимость обойдется покупка осветительного оборудования Lightstar?

 

Эта марка представлена на российском рынке светотехникой в широком ценовом диапазоне. Ассортимент включает недорогие модели, продукцию премиум класса. Такой подход удовлетворяет запросы покупателей с разными финансовыми возможностями.

Если вы хотите купить продукцию итальянского производства по выгодной цене, то сотрудничайте с официальными магазинами или авторизованными представителями. Они закупают оборудование напрямую с завода, что исключает дополнительные наценки со стороны посредников.

Итоговая стоимость освещения определяется рядом характеристик:

– дизайнерским решением;

– качеством используемых для производства материалов;

– наличием сложных декоративных элементов;

– габаритами;

– типом установленных источников света.

Средняя цена на небольшие встраиваемые светильники составляет 1 тыс. рублей. Есть эксклюзивные коллекции, стоимость которых достигает 30 и более тыс. рублей. Если хотите сэкономить на покупке освещения для дома, следите за акциями. Периодически авторизованные магазины подготавливают специальные предложения, благодаря которым можно купить люстры, торшеры, потолочные светильники, бра, настольные лампы со скидками. С условиями акций и распродаж можно познакомиться, пройдя на сайт официального представителя lightstarshop.ru.

Представленный магазин сотрудничает напрямую с изготовителем. Это исключает дополнительные наценки со стороны посредников, обеспечивает лучшие цены и высокое качество реализуемого товара.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

    Рассказываем про музеи, где слово «скука» забывается примерно через 10 секунд изучения экспозиции. Идеально для детей, интересно для взрослых.

    читать далее →

    Первые лифты и роскошные витражи: дома купцов Елисеевых в Петербурге

    Одна из главных купеческих династий России оставила в наследство Петербургу много красивых зданий, рассказываем о самых значимых из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.10.19
    Как правильно выбрать светильники и люстры для дома?
    10.10.19
    Продажа продукция DJI через авторизованный розничный магазин в Петербурге
    09.10.19
    Топ-5 взрывных новинок, представленных в автосалоне Франкфурта
    02.10.19
    Пластиковые окна – уют и тепло в любом помещении
    01.10.19
    Где можно выбрать и выгодно купить люстру?
    30.09.19
    Отличный звук без проводов: лучшие наушники true wireless
    28.09.19
    Как правильно начать новичку работать на рынке Форекс
    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram