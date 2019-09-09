Как правильно выбрать светильники и люстры для дома?

Освещение – это важная часть интерьера. С его помощью можно наполнить комнату теплом и уютом. Правильно расставленные осветительные приборы помогают зонировать пространство, выделять отдельные элементы интерьера, например, картины, арки, ниши.

Подбирать светотехнику нужно на этапе разработки дизайн-проекта. Нужно принимать во внимание следующие важные моменты: назначение помещения; особенности планировки и общая площадь комнаты; стилистика оформления; используемое цветовое решение для оформления стен и пола, мебели.

При выборе люстр и светильников нужно определиться, какие приборы будут выполнять функции основного освещения. Традиционно для этого используется люстра. Потолочные и накладные модели подходят для помещений с невысокими потолками. В гостиных с высокими потолками можно установить подвесные осветительные конструкции. Они отлично смотрятся в классическом интерьере.

В дополнение к основному освещению может использоваться вспомогательное. В городских квартирах и частных домах чаще всего используется точечная подсветка. Она устанавливается не только в натяжные потолки, но в декоративные ниши, арки, в мебель. Использовать декоративное освещение можно в любых комнатах. Оно создает приглушенный свет в детской или спальне, дополнительно освещает рабочую зону в кухне или помогает выделить мелкий декор, отдельные элементы интерьера.

В чём преимущества светотехники марки Lightstar?

При выборе светильников для дома нужно оценивать не только размеры, форму, цвет, но и надёжность производителя. В продаже представлена продукция как российского, так и импортного производства. С лучшей стороны показала себя техника торговой марки Lightstar. Она представлена большим выбором моделей, которые отличаются способами установки, стилистикой оформления назначением. Изделия представленного бренда сочетают в себе множество достоинств:

– долгий срок службы;

– надёжность и прочность конструкции;

– экономичность в использовании;

– безопасность;

– простая установка.

Производитель регулярно представляет новинки. Они создаются с использованием сертифицированных материалов, которые перед поступлением на производства проходят тщательную проверку. Над созданием эскизов работают талантливые дизайнеры. Они следят за тенденциями на современном рынке, учитывают вкусы и запросы покупателей.

Сегодня ассортимент включает как классические варианты, так и современные светотехнические решения. Для удобства выбора весь ассортимент разбит на категории в зависимости от стиля оформления. Можно подобрать люстры для традиционного интерьера, которые будут гармонировать с мебелью из массива, напольными покрытиями древесных оттенков.

Не менее разнообразен выбор светильников для интерьера, оформленного в стиле модерн, лофт, хай-тек. Если хотите подобрать подходящее освещение, то для начала нужно определиться со стилем оформления комнаты. Сомневаетесь в правильности выбора, проконсультируйтесь с дизайнерами. При разработке эскиза учтутся вкусы заказчика и особенности конкретного помещения.

В какую стоимость обойдется покупка осветительного оборудования Lightstar?

Эта марка представлена на российском рынке светотехникой в широком ценовом диапазоне. Ассортимент включает недорогие модели, продукцию премиум класса. Такой подход удовлетворяет запросы покупателей с разными финансовыми возможностями.

Если вы хотите купить продукцию итальянского производства по выгодной цене, то сотрудничайте с официальными магазинами или авторизованными представителями. Они закупают оборудование напрямую с завода, что исключает дополнительные наценки со стороны посредников.

Итоговая стоимость освещения определяется рядом характеристик:

– дизайнерским решением;

– качеством используемых для производства материалов;

– наличием сложных декоративных элементов;

– габаритами;

– типом установленных источников света.

Средняя цена на небольшие встраиваемые светильники составляет 1 тыс. рублей. Есть эксклюзивные коллекции, стоимость которых достигает 30 и более тыс. рублей. Если хотите сэкономить на покупке освещения для дома, следите за акциями. Периодически авторизованные магазины подготавливают специальные предложения, благодаря которым можно купить люстры, торшеры, потолочные светильники, бра, настольные лампы со скидками. С условиями акций и распродаж можно познакомиться, пройдя на сайт официального представителя lightstarshop.ru.

Представленный магазин сотрудничает напрямую с изготовителем. Это исключает дополнительные наценки со стороны посредников, обеспечивает лучшие цены и высокое качество реализуемого товара.