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Отличный звук без проводов: лучшие наушники true wireless

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Последние пару лет производители смартфонов всё чаще отходят от использования стандартных разъёмов 3,5 мм и движутся в сторону популяризации беспроводных устройств. При этом бытует мнение, что беспроводные наушники не способны удовлетворить потребности настоящих аудиофилов, так как уступают по качеству звука проводным аналогам. На примере трёх топовых моделей разбираемся, почему данное утверждение – миф, и как на самом деле обстоят дела на рынке true wireless наушников.

Найти, сравнить и купить наушники с нужными техническими характеристиками можно с помощью прайс-агрегатора «Магазилла». На этом сайте вы также сможете сравнить стоимость понравившейся модели в интернет-магазинах Петербурга, а и всей страны, чтобы не переплачивать за покупку.

Xiaomi Mi AirDots Pro

 

Наушники Xiaomi – в прямом смысле слова громкий ответ китайского бренда на легендарные Apple AirPods. Модель Pro – уже вторая итерация беспроводного изделия, которое всё ещё сохраняет доступную цену, но при этом отличается расширенными функциональными возможностями и более качественным звучанием.

Наушники оснащены достаточно эффективной системой шумоподавления, которая устраняет почти все звуки, кроме особенно громких (вроде стука колес в метро). К тому же они влагоустойчивы, поэтому легко переносят питерские дожди и хорошо подходят спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни. Время автономной работы – до 3 часов. Предусмотрена поддержка кодеков ААС, а это значит, что модель совместима с гаджетами Apple.

Samsung Galaxy Buds

 

Наушники Galaxy Buds были выпущены одновременно с новой моделью смартфона Galaxy S10. Ранее бренд производил спортивные наушники, которые могли отслеживать физическую активность. Эта же модель – классические наушники с максимально чистым звучанием и автономной работой. Они могут работать до 6 часов на одном заряде, что весьма хороший показатель для такого маленького устройства.

Bang&Olufsen BeoPlay E8

 

Музыкальные эксперты из Bang&Olufsen тщательно отслеживают тенденции на рынке музыкальных товаров и практически молниеносно на них реагируют. Как только появился тренд на true wireless наушники, компания выпустила соответствующую модель. BeoPlay E8 рассчитаны на настоящих ценителей качественного звука, поэтому стоят совсем не дёшево. Зато за такую цену пользователь получает чистый звук, громкие басы и возможность регулировать звучание под себя. Таким образом, эта беспроводная модель ничем не уступает хорошим накладным наушникам.

Благодаря продуманному эргономичному дизайну наушники адаптируются под индивидуальные параметры уха слушателя и не вызывают никакого дискомфорта даже при длительном ношении. На одном полном заряде устройство работает до 4 часов, но благодаря размещенной в чехле дополнительной батарее могут суммарно проигрывать музыку до 12 часов. Это достаточно высокий показатель, который обеспечивает модели серьёзное конкурентное преимущество.

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