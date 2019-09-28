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Как правильно начать новичку работать на рынке Форекс


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Торговля на Форекс нуждается в постоянном обучении.

Каждый, кто намеревается серьёзно заниматься спекулятивной деятельностью на биржевой площадке обязан понимать ключевой момент – торговля на Форексе простым занятием не является. Это, невзирая на иллюзорную простоту, сложный кропотливый труд, нуждающийся в беспрестанном обучении и нарабатывании специфических навыков.

Успешными трейдерами становятся люди, каждодневно изучающие массу информации, повторяющие базовые основы спекулятивной деятельности, разыскивающие либо сознающие новые торговые стратегии.

Осознание надобности работы на валютном рынке

 

Всегда новичок обязан задуматься о необходимости занятия таким сложным, временами нервным делом, как валютный трейдинг. Хочется просто называть себя спекулянтом на рынке Форекс либо действительно присутствует желание зарабатывать торговлей биржевыми активами. Нельзя видеть в Forex обычную рулетку в kaszinó, где верное угадывание направление цены валютной пары моментально принесёт хорошую прибыль. В этом деле понадобится ежедневно изучать экономические новости, анализировать информацию, следить за политикой, проводить локальные исследования, работать с числами, понимать графики цен и мн. др.

Важно! Нельзя думать, что тренинг у брокера или обучающий курс в какой-то онлайн-школе, позволит завтра получать солидные суммы на Форексе. Это ошибочная позиция. Профессиональный успешный трейдер всегда чему-то учится, анализирует собственные ошибки, вырабатывает умение быстро принимать грамотные решения.

Начать обучение

 

Перед совершением открытия первого ордера на Форекс с использованием средств с реального торгового счёта всем новичкам требуется прохождение обучения трейдингу. Изначально будет нужно выучить множество новых терминов, а также их значения и практическое применение. Примерно 60-75% этих понятий многие пользователи не встречали ни разу. Потом следует инсталлировать MetaTrader 4 (либо 5 версию) на ПК и тщательно изучить элементы функционала данной программы. Перед началом торгов торговую платформу необходимо знать досконально.

Следующая стадия – это непосредственно обучение. Здесь возможен ряд вариантов:

– самостоятельная учёба по материалам из сети;

– курсы у форекс-брокера;

– работа с опытным трейдером, торгующего реальными деньгами.

Оптимальной будет комбинированная ситуация, когда осуществляется самостоятельное обучение и одновременная практика у грамотного спекулянта.

Заключение

 

Всегда нужно совершенствовать свои психоэмоциональные качества, развивать дисциплину, держать в тонусе свой иммунитет, а также тренировать умственные способности. Рынок Форекс изменчивый и сегодняшняя система торговли может завтра не работать. Придётся быстро анализировать рыночную ситуацию, тестировать новые индикаторы и сознавать новую торговую стратегию. Но, такие сложности и ограничения зачастую временные, поскольку прохождение начального этапа становления форекс-трейдером является наиболее тяжёлым, а потом всё становится привычным и знакомым.

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