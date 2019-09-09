Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei

Несмотря на конфликт с властями США, популярная китайская компания Huawei всё серьёзнее обосновывается на рынке мобильных девайсов.

Смартфоны бренда активно теснят крупных лидеров рынка практически во всех сегментах. Ведь производитель радует не только современным «железом» и функционалом, но и вполне доступной ценой. Три самые востребованные серии смартфонов в ассортименте бренда в 2019 году – Y, P и NOVA. Разбираемся в их особенностях, преимуществах и недостатках, чтобы каждый смог подобрать идеальную модель для себя.

Линейка Y

Буква Y в названии серии отсылает к английскому слову youth, которое означает «молодость». В рамках этой линейки Huawei выпускает девайсы для молодых людей, поэтому их отличительными особенностями являются высокая функциональность и доступная цена. Отсчёт начинается от $150 – за эту сумму покупатель может получить стильный и эргономичный гаджет с современным дизайном.

Для сохранности личных данных пользователя производитель позаботился о наличии сканера отпечатка пальца, а в последних моделях (Y6 Prime) есть даже сканер лица, которым обычно оснащают устройства премиум-класса.

Ещё одно преимущество – ёмкий аккумулятор, который обеспечивает до 15 часов беспрерывной работы. Смартфон поддерживает мобильную связь стандарта 4G, без которой трудно представить современную коммуникацию. Из недостатков можно выделить разве что не самую мощную камеру – до 13 Мп, а также относительно слабое графическое ядро, которое мало подходит для игр.

Линейка Р

К этой серии относятся смартфоны Platinum – это гаджеты премиум-класса, которые, согласно задумке производителя, вполне успешно могут конкурировать с девайсами Apple, обладая при этом гораздо более доступным ценником.

Чтобы выйти на передовую, производитель проделал серьёзную работу по улучшению качества фронтальной и основной камер. Так, в рамках серии Р была впервые выпущена камера с тройным объективом от Leica. Производитель предусмотрел мельчайшие детали: гибридный зум и 5-кратное сверхчеткое приближение для идеальных макроснимков, а также продвинутую систему стабилизации для съёмки в движении. Батарея девайса и его графический процессор также не вызывают нареканий.

Линейка NOVA

В эту серию попали наиболее инновационные модели, прежде всего рассчитанные на людей, следящих за последними трендами мира мобильных технологий. Отличительной чертой всей линейки является комбинация современных технологий с доступной ценой, которая колеблется в пределах $300-$500.

Смартфоны Huawei NOVA оснащены продвинутыми камерами с разрешением до 48 Мп (модель Nova 5i Pro), а в основе аппаратной части находятся производительные 8-ядерные процессоры. Ещё одна яркая особенность модели – стильный, минималистичный дизайн корпуса из металла и стекла.