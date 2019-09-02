Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать

Тематические торжества становятся всё более популярными и у взрослой, и у детской аудитории. На фоне этого максимальную актуальность приобретают карнавальные костюмы. При нынешнем их разнообразии подобрать удачный наряд можно для любого праздника. Вопрос заключается лишь в том, что выгодней: аренда или покупка костюма?

Костюмы напрокат – все выгоды такого решения

Разнообразная тематика праздников обязывает их участников каждый раз искать новые костюмы. Качественные стильные наряды стоят немало. Поэтому более разумным становится их аренда на необходимый временной срок. Обычно на прокат вещи выдаются на период от одних суток, а в качестве гарантии клиентом вносится залоговая сумма. Её размер составляет 100 % стоимости изделия.

Какие костюмы можно взять напрокат? Любые, в этом вопросе для клиентов не предусмотрено никаких ограничений. Наиболее востребованными остаются костюмы в следующих тематиках:

• средневековые;

• готика;

• пиратские;

• вампирские;

• национальные.

Карнавальные костюмы брать в аренду выгодно ещё и потому, что доступными становятся самые необычные и дорогие их разновидности. Приобрести такой многим не позволяет бюджет, и только прокат открывает возможность не отказываться от желания быть на празднике самым ярким и заметным его участником.

Когда стоит приобрести костюм?

Прокат костюма – вариант очень выгодный, но он подходит далеко не всем. Если наряд планируется использовать на регулярной основе, то более разумным в финансовом плане становится его приобретение в личную собственность. Именно так решают проблему с гардеробом ведущие, аниматоры, актёры и просто люди, постоянно участвующие в тематических праздниках, карнавалах, вечеринках.

Выбирая для покупки карнавальный наряд, особое внимание нужно обращать на его качество. Приоритетными являются костюмы, сшитые из сертифицированных материалов, с подкладкой из натуральной ткани и надежной фурнитурой. Только в таких вещах человек может находиться продолжительное время, не испытывая какого-либо дискомфорта. Плюс купленной вещи ещё и в том, что портные могут её идеально подогнать под фигуру владельца.

Необходимо учитывать, что для создания полноценного карнавального образа одного наряда недостаточно. Потребуются аксессуары, причёска и соответствующий макияж (грим). Денежные затраты это увеличивает, зато всеобщее внимание на предстоящем празднике гарантируется!