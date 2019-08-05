  • 30 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 17:21 66.4503  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 17:21 73.3751  
Нефть($) 30.08.2019 60.24 0.31
Нефть(p) 30.08.2019 3969.26 +61.63

Пробег автомобиля в автоломбарде и не только

Темы дня

30 Августа 2019, 15:44

На данный момент известно довольно большое количество микрофинансовых организаций, а также специализированных учреждений – автомобильных ломбардов. Что это за компании? Это фирмы, которые позволяют получить денежные средства под ПТС максимально оперативным образом, только для того, чтобы это осуществилось, требуется сдать автомобиль.

Однако для того чтобы успешно сдать, чтобы автомобиль был хорошо оценен, нужно учитывать разнообразные технические характеристики автомобиля. Самым главным образом проверить оригинальность запчастей, а также оценить пробег автомобиля. Только по окончании этих операций можно судить о том, сколько стоит автотранспортное средство.

Какие машины берет автомобильный ломбард в качестве залога

 

К сожалению, рано или поздно у каждого из нас случаются неприятности, которые связаны с финансовым положением. И хорошо, если имеется автомобиль, который можно сдать в специальную финансовую организацию – ломбард. И для многих такая мера является во многом вынужденной.

В большинстве своем такое решение связано с быстрой реализацией транспортного средства по немного сниженной стоимости. В любом случае подобные организации устанавливают строгие правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы сдать автомобиль.

Главные параметры

 

Владельцу автомобиля необходимо знать о том, что каждая подобная финансовая компания обладает конкретными собственными требованиями. Безусловно, чем большую степень ликвидности имеет ваш автомобиль, тем выше возможность того, что автоломбард примет автомобиль и укажет за него довольно хорошую сумму.

И на подобное решение может повлиять порой как минимум несколько следующих критериев:

  • Значение возраста автомобиля. В большинстве своем такой автомобиль должен быть не старше 10 лет, так как в большинстве случаев по окончании этого срока ресурс автомобиля стремится к «нулю». Безусловно, существуют исключения, например, когда автомобиль имеет хорошее техническое состояние, в нем заменены основные агрегаты, которые подвержены повышенному износу вследствие высокого пробега.
  • Техсостояние кузова. Сколы, царапины и другие дефекты влияют на конечное формирование стоимости.

Если вам нужно оформить авто на пенсионера, то рекомендуется обратиться в специальные компании.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Память о подвиге: обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания

    Как возводили один из главных монументов в центре Петербурга и почему его называют «штык в горле Невского проспекта».

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram