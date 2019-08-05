Пробег автомобиля в автоломбарде и не только

На данный момент известно довольно большое количество микрофинансовых организаций, а также специализированных учреждений – автомобильных ломбардов. Что это за компании? Это фирмы, которые позволяют получить денежные средства под ПТС максимально оперативным образом, только для того, чтобы это осуществилось, требуется сдать автомобиль.

Однако для того чтобы успешно сдать, чтобы автомобиль был хорошо оценен, нужно учитывать разнообразные технические характеристики автомобиля. Самым главным образом проверить оригинальность запчастей, а также оценить пробег автомобиля. Только по окончании этих операций можно судить о том, сколько стоит автотранспортное средство.

Какие машины берет автомобильный ломбард в качестве залога

К сожалению, рано или поздно у каждого из нас случаются неприятности, которые связаны с финансовым положением. И хорошо, если имеется автомобиль, который можно сдать в специальную финансовую организацию – ломбард. И для многих такая мера является во многом вынужденной.

В большинстве своем такое решение связано с быстрой реализацией транспортного средства по немного сниженной стоимости. В любом случае подобные организации устанавливают строгие правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы сдать автомобиль.

Главные параметры

Владельцу автомобиля необходимо знать о том, что каждая подобная финансовая компания обладает конкретными собственными требованиями. Безусловно, чем большую степень ликвидности имеет ваш автомобиль, тем выше возможность того, что автоломбард примет автомобиль и укажет за него довольно хорошую сумму.

И на подобное решение может повлиять порой как минимум несколько следующих критериев:

Значение возраста автомобиля. В большинстве своем такой автомобиль должен быть не старше 10 лет, так как в большинстве случаев по окончании этого срока ресурс автомобиля стремится к «нулю». Безусловно, существуют исключения, например, когда автомобиль имеет хорошее техническое состояние, в нем заменены основные агрегаты, которые подвержены повышенному износу вследствие высокого пробега.

Техсостояние кузова. Сколы, царапины и другие дефекты влияют на конечное формирование стоимости.

Если вам нужно оформить авто на пенсионера, то рекомендуется обратиться в специальные компании.