Что собой представляют вискозиметры?

Вискозиметры представляют собой специализированные приборы, посредством которых имеется возможность измерить вязкость разнообразных веществ ньютоновских, а также неньютоновских жидкостей, газов и определенного спектра полимерных материалов.

Принято различать вязкость динамического типа и кинематического. Первый вариант применяется для оценки показателя текучести вещества в настоящих условиях. Второй же тип вязкости выступает в качестве показателя текучести вещества при условии нормального, а также повышенного температурного режима, то есть при его различной плотности.

Разновидности вискозиметров

Вискозиметры классифицируют на следующие виды:

капиллярные типы; ротационные виды; модели с падающим шариком; колебательные (вибрационные) модификации; ультразвуковые варианты; пузырьковые разновидности.

Подобное многообразие связано с тем, что текучесть, то есть вязкость многочисленных веществ, может отличается во много раз. Вдобавок, в процессе испытаний требуется, чтобы лабораторные условия были предельно приближены к настоящим. К примеру, одни вещества применяются при температурном режиме -50 градусов по Цельсию, в то время как другие используются при термальном показателе +200 градусов по Цельсию.

Область эксплуатации

Сфера эксплуатации представленных устройств довольно обширна. Вискозиметры применяют в медицинских исследовательских центрах, а также в фармакологических лабораториях, на производственных объектах по изготовлению смазочных материалов, в нефтехимической сфере и химической промышленности, для контролирования уровня качества лакокрасочной продукции и многое другое.

При подборе подходящего вискозиметра требуется принимать во внимание диапазон значений определенного устройства, точность его измерений и эксплуатационные условия.