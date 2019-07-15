Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании

Многочисленные бизнесмены Москвы и Московской области в настоящее время стремятся к тому, чтобы максимально эффективно и, одновременно с этим, не очень затратно, провести рекламную акцию. Одним из способов заявления о своем бренде, который идеально сочетает в себе и эффективность, и материальную доступность, считаются в нынешнее время воздушные шары с логотипом. Заказать шары с логотипом в Москве можно в компании «Мосшар».

Почему шары с логотипом – лучший рекламоноситель?

Данный вариант рекламы набирает с каждым годом все большую популярность и востребованность, причем как среди небольших фирм, так и среди собственников известнейших крупных брендов. Прежде всего, такая распространенность обусловлена тем, что рекламные воздушные шары, имеющие на своей поверхности нанесенный фирменный знак организации, представляют собой не просто красочное изображение, но и крайне информативный носитель. Вместе с этим, действенность и дешевизна подобного метода просто неоценима. В наши дни вряд ли существует какой-либо иной вариант рекламоносителя, который сможет достигнуть столь замечательных результатов за непродолжительный период.

Сам процесс печати надписи или картинки на надувные шарики похож на полиграфию на ином носителе, в число которых входит материя, бумага или пластик. Для того чтобы понять, в какую сумму обойдется такой тип рекламы, необходимо знать, что себестоимость конечного изделия целиком зависит от типа, формы и расцветки будущего рекламоносителя, то есть шаров.

Что касается цен на сами надувные атрибуты, то они варьируются, зависят от прочности и уровня качества. Наиболее часто компании, которые оказывают услуги по нанесению логотипа организации на воздушные шарики, предпочитают латексные изделия. Кроме производителя, расцветки и формы надувных предметов, их стоимость может определяться также толщиной материала, из которого они производятся. В свою очередь, толщина влияет на вес изделия. Вот почему наиболее тяжелые шарики получаются из более прочных материалов. Высококачественные надувные шары, которые изготавливаются из латексного материала, должны иметь правильную круглую форму с равномерно нанесенным окрашивающим веществом, они хорошо удерживают гелий и с легкостью возвращаются к своей первоначальной форме в спущенном виде.

Таким образом, многочисленные компании, которые желают стать узнаваемыми, отдают предпочтение воздушным шарикам с логотипом, как наиболее удобному и эффективному рекламному ходу.

Источник: https://mosshar.ru/