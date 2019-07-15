  • 15 Август 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 65.5602  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 73.4227  
Нефть($) 14.08.2019 59.25 2.79
Нефть(p) 14.08.2019 3829.41 +186.85

Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса

Темы дня

14 Августа 2019, 19:22

Всех без исключения предпринимателей интересует вопрос: «Как сделать свой проект успешным, прибыльным и востребованным?» Чтобы достичь этой цели, необходимо учесть множество нюансов и деталей. Практика последних нескольких лет показывает, что одним из самых эффективных инструментов привлечения клиентов и внимания целевой аудитории является создание красивого, информативного и удобного интернет-сайта.

На нём можно разместить информацию как для будущих, так и для уже существующих клиентов, рассказывать про акции и спецпредложения, а также давать подробные описания предлагаемых продуктов, товаров и услуг. Современные потребители отличаются тем, что ценят своё время. За ответами на интересующие вопросы про нужный товар он предпочтет отправиться на просторы всемирной сети.

Ваш сайт – это то, что будет работать на вас и днём, и ночью. Но вот проблема – ни один интернет-ресурс не застрахован от DDoS-атак. Защита от DDoS нужна всем. Как сообщают эксперты, почти 90% сайтов успешных топовых компаний так или иначе оказывались под угрозой, их работа приостанавливалась на неопределенный срок. Из-за этого компания теряла клиентов, не могла заключить выгодные сделки.

Всему виной конкуренты, которые готовы платить любые деньги, лишь бы устранить соперника, пусть даже на время. Да, это недобросовестная конкуренция, но найти виновных и достоверно установить личность пока ещё очень сложно.

Лучшее, что можно предпринять прямо сейчас, – это подобрать оптимальные методики и способы защиты от DDoS-атак. Компаний, которые предлагают идеи и решения в такой области, как защита от ддос, сегодня имеется достаточно – вы сами можете в этом убедиться, проведя мониторинг рынка.

Означает ли это, что можно начинать сотрудничество с первым же найденным исполнителем? Вовсе нет. Для начала необходимо убедиться, что за время своей работы он сумел завоевать безупречную репутацию. Обязательно ознакомьтесь с отзывами, которые оставляют о нём клиенты и попросите подготовить персонально для вас выгодное коммерческое предложение.

Основная цель DDoS-атак – прекратить работу сайта полностью или частично. Какой-то универсальной защиты от них не существует. В каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации должны подбираться подходящие идеи. В этом всегда помогут специалисты компании stormwall.pro. Выбрать эту компанию, профиль которой DDoS-защита, стоит по многим причинам:

  • круглосуточная техническая поддержка;
  • возможность получить квалифицированную помощь в любое время, не отходя от экрана монитора;
  • защита вашего сайта будет подключена незамедлительно, после чего вы можете быть абсолютно уверены в его стабильности.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

    Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

    читать далее →

    Где в Петербурге подают крабов

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца
    30.07.19
    Назначение дренажного колодца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram