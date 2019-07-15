Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

Многие заболевания женской репродуктивной системы протекают скрыто и длительное время не беспокоят. Как правило когда появляются первые симптомы, выявляются уже запущенные формы. Такой простой метод исследования как УЗИ малого таза позволяет определить на ранних стадиях опухолевые и другие заболевания женской половой сферы. Поэтому УЗИ малого таза гинекологи рекомендуют делать всем представительницам прекрасного пола 1 раз в год начиная с полового дебюта.

УЗИ малого таза http://licsp.ru/specialization/ultrasound/uzi-malogo-taza/ у женщин – информативная диагностическая процедура, в ходе которой используются ультразвуковые волны. Они поглощаются мягкими тканями, сигнал передается на монитор, преобразовывается в картинку и позволяет специалисту оценить функциональность исследуемого органа.

УЗИ органов малого таза является безопасной процедурой, поэтому назначается даже беременным женщинам с целью мониторинга развития плода и состояния здоровья пациентки. Выполняется оно двумя методами:

через брюшную полость;

трансвагинально.

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Что показывает исследование?

УЗ-исследование позволяет верно установить диагноз и оценить эффективность назначенного лечения. Оно показывает расположение органов малого таза относительно друг друга, их размеры, строение. С помощью УЗИ врач выполняет осмотр тела и шейки матки, придатков, мочевого пузыря.

Сделать УЗИ малого таза рекомендуется при подозрении на такие патологии:

миома матки;

скопление гноя в матке;

эндометриоз;

кисты яичников;

эндометрит;

полипы;

пузырный занос;

патологии развития плода;

аномалии развития женских половых органов;

внематочная беременность;

бесплодие

опухоли органов малого таза.

УЗИ назначается беременным женщинам для мониторинга состояния плода и будущей матери.

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На какой день цикла делается УЗИ?

Когда выполнять ультразвуковое исследование зависит от показаний для его проведения:

профилактическое обследование - в первые дни после окончания месячных;

при мониторинге эффективности лечения - может выполнять несколько раз за цикл;

при эндометриозе - во второй половине менструального цикла;

при наличии жалоб, кровотечения - можно сделать в любой менструальный или не менструальный день.

Как подготовиться к обследованию?

Чтобы получить максимально достоверную информацию о функциональности внутренних органов, перед исследованием необходимо соблюдать некоторые правила. В целом подготовка зависит от того, каким методом будет выполняться УЗ-диагностика.

При использовании трансабдоминального датчика необходимо соблюдать такие правила:

за 48 часов до сканирования исключить из рациона продукты, повышающие газообразование - свежие овощи и фрукты, газированные напитки, бобовые, черный хлеб;

накануне исследование нужно опорожнить кишечник (при необходимости сделать клизму или поставить глицериновую свечку);

перед процедурой выпить 0,7-1 л простой негазированной воды.

При выполнении УЗИ трансвагинально особая подготовка не требуется.

Что входит в УЗИ малого таза?

Процедура включает осмотр исследуемой структуры, измерение ее параметров, определение анатомического расположения относительно других внутренних органов. В ходе УЗИ удается измерить эхогенность тканей и их структуру (однородность). Все эти данные имеют важное клиническое значение в постановке диагноза и разработке эффективного лечения.