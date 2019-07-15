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Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

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12 Августа 2019, 19:13

Многие заболевания женской репродуктивной системы протекают скрыто и длительное время не беспокоят. Как правило когда появляются первые симптомы, выявляются уже запущенные формы. Такой простой метод исследования как УЗИ малого таза позволяет определить на ранних стадиях опухолевые и другие заболевания женской половой сферы. Поэтому УЗИ малого таза гинекологи рекомендуют делать всем представительницам прекрасного пола 1 раз в год начиная с полового дебюта.

УЗИ малого таза http://licsp.ru/specialization/ultrasound/uzi-malogo-taza/ у женщин – информативная диагностическая процедура, в ходе которой используются ультразвуковые волны. Они поглощаются мягкими тканями, сигнал передается на монитор, преобразовывается в картинку и позволяет специалисту оценить функциональность исследуемого органа.

УЗИ органов малого таза является безопасной процедурой, поэтому назначается даже беременным женщинам с целью мониторинга развития плода и состояния здоровья пациентки. Выполняется оно двумя методами:

  • через брюшную полость;
  • трансвагинально.
 

Какое вид УЗИ малого таза лучше выполнит подскажет на консультации гинеколог http://licsp.ru/specialization/gynecology/konsultaciya-ginekologa/.

Что показывает исследование?

 

УЗ-исследование позволяет верно установить диагноз и оценить эффективность назначенного лечения. Оно показывает расположение органов малого таза относительно друг друга, их размеры, строение. С помощью УЗИ врач выполняет осмотр тела и шейки матки, придатков, мочевого пузыря.

Сделать УЗИ малого таза рекомендуется при подозрении на такие патологии:

  • миома матки;
  • скопление гноя в матке;
  • эндометриоз;
  • кисты яичников;
  • эндометрит;
  • полипы;
  • пузырный занос;
  • патологии развития плода;
  • аномалии развития женских половых органов;
  • внематочная беременность;
  • бесплодие
  • опухоли органов малого таза.
 

УЗИ назначается беременным женщинам для мониторинга состояния плода и будущей матери.

Выполнить УЗИ структур малого таза в Санкт-Петербурге на современном оборудовании можно в сети клиник «ЛИЦ» http://licsp.ru/.

На какой день цикла делается УЗИ?

 

Когда выполнять ультразвуковое исследование зависит от показаний для его проведения:

  • профилактическое обследование - в первые дни после окончания месячных;
  • при мониторинге эффективности лечения - может выполнять несколько раз за цикл;
  • при эндометриозе - во второй половине менструального цикла;
  • при наличии жалоб, кровотечения - можно сделать в любой менструальный или не менструальный день.
 

Как подготовиться к обследованию?

 

Чтобы получить максимально достоверную информацию о функциональности внутренних органов, перед исследованием необходимо соблюдать некоторые правила. В целом подготовка зависит от того, каким методом будет выполняться УЗ-диагностика.

При использовании трансабдоминального датчика необходимо соблюдать такие правила:

  • за 48 часов до сканирования исключить из рациона продукты, повышающие газообразование - свежие овощи и фрукты, газированные напитки, бобовые, черный хлеб;
  • накануне исследование нужно опорожнить кишечник (при необходимости сделать клизму или поставить глицериновую свечку);
  • перед процедурой выпить 0,7-1 л простой негазированной воды.
 

При выполнении УЗИ трансвагинально особая подготовка не требуется.

Что входит в УЗИ малого таза?

 

Процедура включает осмотр исследуемой структуры, измерение ее параметров, определение анатомического расположения относительно других внутренних органов. В ходе УЗИ удается измерить эхогенность тканей и их структуру (однородность). Все эти данные имеют важное клиническое значение в постановке диагноза и разработке эффективного лечения.

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