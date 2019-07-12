Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS

Компания «КМ-профиль» представляет вниманию потребителей новую линейку кабельных лотков для установки кабеленесущих конструкций «Standart Plus», а также «Быстрый монтаж Plus». Кабельные лотки серии PLUS отличаются новым безвинтовым методом соединения. Более того, в производстве используется крышка с удвоенным замком, способная удержать лоток не только снаружи, но также изнутри. Повышенная точность создания полностью исключает различного рода погрешности размеров готового изделия.

Отличительные черты конструкции новых лотков серии PLUS

Компания «КМ-профиль» постоянно осуществляет разработку новых решений, предназначенных для кабельных лотков, а также аксессуаров, что необходимо для того, чтобы установка таких продуктов стала ещё проще и оперативнее, а конструкция при этом осталась надёжной и прочной. Назовём основные отличительные черты лотков серии PLUS:

усовершенствованный профиль – окантовка лотка завальцована на 180 градусов и исключает деформирование кабеля во время укладки; перфорация выполнена таким образом, чтобы избежать внушительных размеров так называемых мертвых монтажных участков; линейку лотковых продуктов «Быстрый монтаж Plus» можно соединить посредством лепесткового типа соединения, причём не только винтовым, но также безвинтовым методом; общий фасон – все типы фасонных продуктов созданы по единой нанотехнологии «Быстрый Монтаж»; собирание линейки «Standart Plus» осуществляется посредством специальной соединительной пластинки с ребром жесткости.

Что касается крышек лотковых изделий «Системы КМ», то они выполнены в двух вариантах: классический вид и крышка с удвоенным замком. Первый вариант защёлкивается с наружной стороны без вспомогательных инструментов. Такие изделия обеспечивают надёжной защитой кабель от влияний наружной среды.

В то же время второй вариант – крышка с удвоенным замком – держит бортики лотка как с наружной стороны, так и изнутри. Вследствие сложной формы профиля достигают повышенную крепость на скручивание. Это значимо в процессе горячей оцинковки. Для дополнительного фиксирования крышки лотка при условии интенсивного ветрового воздействия используется скоба.