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Функции трапа

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31 Июля 2019, 15:22

Трап – простой и эффективный способ оборудования слива. Его отличительной чертой является исключительная компактность, что позволяет использовать похожие системы в ванных комнатах, душевых, а также в современных проектах бань и внешних дренажных конструкциях независимо от размера.

Основной конструктивный элемент трапа – небольшая решетка с системой прорезей, чаще всего изготовленная из металла. Отверстия в решетчатой пластине проделаны так, что обеспечивают эргономичный и эффективный слив большого количества воды в максимально короткие сроки.

Применительно к внешней дренажной системе, правильно расположенные трапы будут незаменимы на территории, для которой характерно обильное снеготаяние или же небольшие подтопления. Конструкция данного элемента такова, что при необходимости позволяет без проблем осуществить целенаправленный слив большого количества воды – после водных процедур, производственных работ или уборки территории. Кроме того, в сравнении с другими системами слива, в частности с дренажными каналами, трапы куда более просты в установке и доступны по цене.

Разновидности трапов

 

Наиболее распространенными материалами для изготовления трапов служат металл и пластик. Пластиковые изделия, помимо дешевизны, отличают лёгкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Однако, они несколько более хрупкие и достаточно легко трескаются. Металлические более массивны, что в зависимости от конкретного проекта может стать как сильной, так и слабой стороной.

В зависимости от особенностей конструкции выделяют два основных типа трапов. Трап с горизонтальным выпуском – эту конструкцию отличает то, что жидкость, пройдя сквозь решетку, попадает непосредственно в канализационную систему. Второй тип, трап с вертикальным выпуском, предназначен для тех случаев, когда канализация находится на более существенной глубине. Такая конструкция более эффективна по объему слива, но менее компактна.

Наша компания предлагает широкий выбор оборудования комплектующих для обустройства современных и безопасных систем канализации, а также для обеспечения санитарно-гигиенического контроля на производстве. Независимо от того, приобретаете ли вы запчасти или готовый к работе санпропускник, цена вас приятно удивит.

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