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Функции дренажного колодца

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31 Июля 2019, 14:45

Внешняя дренажная система, которая обеспечивает отток лишней влаги, незаменима при обилии в регионе осадков и наличии грунтовых вод. Необходимость дренажа также может быть обусловлена типом почвы, наличием поблизости водоёмов или работой различных систем водопроводной коммуникации. На производстве конструкции такого рода также незаменимы, особенно если речь идёт о санитарной безопасности проводимых работ.

Основным элементом дренажной системы выступает колодец, который, в зависимости от конкретного проекта, может выполнять целый ряд функций. К ним относится, например, централизованный сбор излишков жидкости, поступающих по сети труб и водостоков. Ещё одной функцией колодца является фильтрация собранной влаги, а также перенаправление её на слив или в систему, обеспечивающую её бытовое использование. Кроме того, очень часто дренажный колодец используется для мониторинга исправности системы дренажа и сохранности её отдельных элементов.

Правильно подобрать оптимальную по размеру, форме и функциональности модификацию очень важно. Во избежание ошибок, лучше всего дренажные колодцы купить в специализированном магазине, воспользовавшись профессиональной консультацией квалифицированного продавца.

Оборудование слива

 

Для создания эффективной дренажной конструкции только трубы и дренажного колодца недостаточно. Необходимо тщательно подобрать и другие элементы. К таким элементам относятся, не в последнюю очередь, водоотводные лотки. Они представляют собой пластины с желобами, облегчающими сбор воды. Изготавливают лотки из различных материалов, как правило, металла или пластика. Последние в настоящее время становятся всё более популярны благодаря своей лёгкости и простоте монтажа.

Кроме того, водоотводные пластиковые лотки достаточно легко модифицировать, выбрав необходимую длину. Примечательно, что они устойчивы к воздействию влаги, образованию плесени и ржавчины, что значительно продлевает срок эксплуатации изделия.

Ещё один элемент, который может значительно увеличить эффективность системы – это заглушка слива или так называемый трап. Трап из нержавейки может выступать не только в качестве функционального, но и декоративного элемента, эстетично маскируя место слива.

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