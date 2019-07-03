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Назначение дренажного колодца

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30 Июля 2019, 19:12

Дренажный колодец является одним из ключевых элементов системы, служащей для принудительного оттока избытка влаги. Расположив должным образом дренажные трубы, можно эффективно осушить участок земли или помещения. Правильно спроектированная дренажная система позволит избежать эрозии почвы, сезонного затопления подвалов, отсыревания и появления плесени в доме и других проблем, связанных с избыточным количеством грунтовых вод на садовом участке.

Выделяют два основных типа конструкций системы дренажа, различающихся глубиной залегания. Поверхностная система служит для обеспечения оттока влаги, источником которой служат сильные атмосферные осадки или слив жидкости. Глубинная система, соответственно, предназначается для отвода воды из грунтовых потоков и поддержания эффективности функционирования сложных канализационных систем с большой пропускной способностью.

Модели дренажных колодцев

 

Как правило, для обеспечения эффективной работы дренажной системы необходимо несколько дренажных колодцев. Чаще всего дренажные колодцы изготавливаются из бетонных колец или пластиковых труб. Первый вариант считается классическим и отличается высокой прочностью. Однако, вес подобной конструкции значительно усложняет её монтаж, для которого требуется привлечение специализированной строительной техники, в частности, лебёдки.

Пластиковые варианты подразделяются на готовые колодцы, конструкцию которых не требуется дополнять, или трубы-основы из специального гофрированного пластика. Для полностью укомплектованных колодцев характерна довольно высокая стоимость в сравнении с аналогами, но, вместе с тем их отличает исключительная простота установки и обслуживания.

Использование в качестве колодца гофрированных труб является наиболее бюджетным вариантом. При этом современные модификации ничуть не уступают по показателям прочности и долговечности.

Полностью готовые к установке колодцы из различных материалов, а также комплектующие и дренажные трубы купить можно на нашем сайте по доступным ценам.

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