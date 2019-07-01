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Приписное свидетельство: особенности получения документа

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26 Июля 2019, 10:00

Приписное свидетельство или удостоверение – это документ, который вручается молодому человеку призывного возраста. Свидетельство означает постановку на первоначальный воинский учет. Оно представляет собой небольшую книжечку голубого цвета, туда вносятся данные по категории годности, а также содержится информация об обязанностях гражданина допризывного возраста.

Когда потребуется приписное свидетельство?

 

Данный документ является подтверждением того, что человек не уклоняется от исполнения воинской обязанности. Свидетельство всегда спрашивают в следующих случаях:

  1. При поступлении в высшие и средние учебные заведения.
  2. При трудоустройстве.
  3. При прохождении разных призывных мероприятий.

Выдача приписных свидетельств происходит при исполнении 17 лет. Повестка на данное мероприятие приходит молодому человеку в то учебное заведение, где он на данный момент обучается: школа, лицей, училище. Если по какой-то причине юноша не учится, то повестку приносят прямо домой.

Пошаговый алгоритм получения

 

Для того чтобы получить такой документ, необходимо:

  • прибыть в назначенное время в военный комиссариат по месту фактического проживания с документами, список которых указан в повестке;
  • пройти процедуру медосвидетельствования;
  • заполнить предоставляемые анкеты и заявления;
  • получить на руки приписное свидетельство со всеми сделанными в нем отметками; в нем же указывается дата следующей явки.

Приписное удостоверение не является документом постоянным, его изымут при выдаче военного билета или справки об уклонении от армии.

Необходимые документы

 

На момент явки в военкомат за приписным свидетельством с собой нужно взять:

  1. Черно-белые фотографии размером 3х4 см.
  2. Паспорт гражданина РФ.
  3. Справку их паспортного стола, в которой указано место регистрации юноши.
  4. Характеристику, которую нужно заказать в школе или по месту работы.
  5. Справки о прохождении медосвидетельствования.
  6. Справка, подтверждающая факт обучения в школе или другом учебном заведении.
  7. Анкета (ее заполняют прямо на месте в военкомате, еще одна дается на дом для заполнения родителями).

Категории годности

 

В данном документе обязательно есть информация о категории годности допризывника. Это прямое указание на то, в какие рода войск его могут впоследствии направить для прохождения срочной службы.

Существует несколько категорий: «А» — самая первая категория, означает отсутствие каких-то ограничений по выбору рода войск: допризывник подходит для любой службы. «Б» — при выборе войск должны учитываться незначительные ограничения. «В» — ограниченная годность к воинской службе. То есть, гражданин либо полностью должен быть освобожден от нее, либо для него подбирают какие-то альтернативные виды службы. «Г» — не годен временно, в этом случае предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев. Такой допризывник списывается в запас. «Д» — полная непригодность к воинской службе, допризывник не подлежит призыву даже в военное время.

Помощь призывникам в 2019 году при получении приписного свидетельства оказывают специалисты ПризываНет.

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