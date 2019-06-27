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Строительство домов из бруса «под ключ»

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25 Июля 2019, 13:14

С каждым днём в России появляется всё больше ценителей натуральных строительных и отделочных материалов. Всё дело в том, что они отличаются массой преимуществ, среди которых красивый внешний вид, безопасность для здоровья и долговечность.

Благодаря таким характеристикам всё больше людей предпочитают строить дом из бруса «под ключ» в Нижнем Новгороде, пользуясь услугами специализированной компании. Благодаря современным возможностям обработки и технологиям строительства, можно в кратчайшие сроки обзавестись качественным, надежным и красивым загородным домом, который будет радовать хозяев удобной планировкой и оригинальным дизайном.

Преимущества деревянных домов

 

Специалисты предлагают всем желающим строительство теплоэффективного дома из дерева любой площади. Для реализации проектов используется профилированный или клееный брус. При этом стоит учитывать, что цена клееного бруса выше, чем стоимость профилированного, но в случае с первым строительным материалом необязательно делать обшивку. Профилированный брус пусть и дешевле, но нуждается в последующей облицовке, что требует дополнительных финансовых вложений.

Основой для таких домов служит фундамент ленточного или свайного типа. Выбор оптимального решения зависит от размера здания. Например, для домов, площадь которых составляет не более 6х6, подходит свайный фундамент. Если же предполагается строительство более крупного дома, то специалисты рекомендуют делать ленточное основание, у которого есть масса преимуществ, таких как, например, подвальное помещение, что значительно упрощает прокладку всех инженерных коммуникаций.

Доверяйте строительство деревянных домов только тем компаниям, которые пользуются безупречной репутацией на рынке.

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