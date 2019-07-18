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Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы


© Фото: obuchenie.artofpain.ru

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Как стать мастером по нанесению художественной татуировки. Сколько времени занимает обучающий курс, суть программы.

Искусству нанесения художественной татуировки сегодня научиться имеют возможность все желающие. Времени обучение требует немного, а при должном прилежании и внимательности гарантирует отличные результаты. Необходимый набор знаний и опыта для освоения популярной профессии мастера студии Art of Pain своим ученикам дают в рамках специального курса, состоящего из восьми занятий.

Сколько длится обучающий курс

 

Обучение искусству тату в студии занимает 8 занятий, которые пропорционально разделяются на освоение практических и теоретических знаний, навыков. Продолжительность каждого занятия составляет 3-4 часа.

Курс обучения в студии проводится исключительно квалифицированными мастерами, имеющими опыт работы от 7-8 лет. К каждому из учеников преподаватели применяют индивидуальный подход, определяющийся тем, каковы умения человека в области рисования.

Обучающая программа: суть и результаты

 

Чтобы стать профессиональным мастером тату, человек должен обладать максимально обширными практическими и теоретическими познаниями в этой области. Поэтому в каждый обучающий курс школа тату включает следующие занятия:

• введение в профессию, основные стили и направления татуировок;

• техника рисунка;

• строение различных типов тату машинок и расходных материалов;

• основы профессиональной фотографии.

Одним из ключевых разделов обучения являются практические занятия. Они проводятся на живых моделях, что дает возможность ученикам с предельной достоверностью оценить все специфические особенности и нюансы выбранной профессии.

Занятия в студии проходят в группах с числом учеников не более 2-3 человек. При таком подходе преподаватель имеет возможность уделять равное количество времени всем учащимся, устранять все ошибки в практических занятиях, детально разъяснять самые сложные и трудоемкие моменты в нанесении изображений на человеческое тело.

По завершении обучения каждому ученику вручается сертификат о прохождении курса. Его наличие становится для человека первым шагом в приобретении желаемой профессии. Дальше понадобится много практики, с помощью которой люди и становятся профессиональными мастерами татуировки. Главная задача человека в этот момент – накопить как можно больше успешных примеров своих для личного портфолио. С ним вопрос перспективного трудоустройства в будущем будет решить намного проще.

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