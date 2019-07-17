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Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита


© Фото: keramogranit.ru

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Как его еще называют, искусственный камень, входит в категорию очень крепких и долговечных материалов.

Когда в частном домовладении имеется собственная территория – хочется ее облагородить, сделать максимально красивой, удобной и безопасной. Большинство владельцев загородных участков в последнее время занялись именно этим. Раскидистые клумбы с розами, хризантемами, тюльпанами, фруктовыми деревьями – это уже прошлый век. Им на смену пришли комфортные зоны с вечнозелеными растениями, беседками, фонтанами, искусственными водоемами. Сегодня ландшафтный дизайн – неотъемлемая часть загородной жизни. Кто-то благодаря ему нашел свое призвание, а кому-то ввиду определенных причин легче привлечь к процессу специалиста из этой области. Кто же откажется реализовать возле своего дома интересный и оригинальный проект? С появлением керамогранита это стало сделать намного проще и приятнее.

Керамогранитная плитка пользуется спросом при выборе надежного материала для ремонта дома. Причем сделать это можно как внутри, так и снаружи. Данный вид облицовочного покрытия в последние годы стал необычайно востребованным среди дизайнеров, специализирующихся на оформлении придомовых территорий. Отличающийся высокой прочностью и стойкостью на износ, он как нельзя лучше подходит для ландшафта. Не боится температурных перепадов, повышенной влаги, заморозков и жары.
Фото: keramogranit.ru
 

Как его еще называют, искусственный камень, входит в категорию очень крепких и долговечных материалов. Его уровень истираемости максимальный. За счет того, что керамогранит низкопористый, впитывание влаги практически отсутствует. В результате покрытие оказывается невероятно устойчивым к образованию грибка и плесени, с годами не деформируется и не трескается. Внешний вид изделий не изменяется очень долго. Керамогранитная плитка спокойно переносит выпадение осадков, начиная с проливных дождей и заканчивая снегопадами. Ей не страшны ежедневные нагрузки в виде большого потока людей. Механические повреждения также не грозят. На поверхности облицовки не остается вмятин и царапин от острых каблуков, когтей животных и пр.

Несомненным преимуществом керамического гранита сегодня является его широчайший ассортимент цветов, размеров, текстур, что, конечно же, привлекательно для ландшафтного дизайна. Среди этого многообразия встречаются форматы, которые одинаково хорошо подойдут и для обустройства дорожек, и небольших площадок. Ежегодно выпускаются новые коллекции керамогранита в имитации дерева, камня, мрамора и других натуральных аналогов. Копии, выполненные с применением инновационной технологии печати изображения, смотрятся очень впечатляюще и достойны занять место в самом сложном проекте.
Фото: keramogranit.ru
 

Используя керамогранит для создания пешеходной зоны, вы гарантированно упростите процесс укладки и удешевите в разы саму работу. Чем еще хорош этот материал? Тем, что он универсален. Область его применения практически не ограничена, начиная с внутренней отделки и заканчивая декорированием уличной зоны отдыха. Благодаря совершенствованию облицовочного покрытия посредством различных инноваций каждый раз оно выглядит свежо и оригинально.

Для ландшафтного дизайна приемлемы многие стили – от старой доброй классики до фьюжн, смешения сразу нескольких направлений. Большой популярностью пользуется так называемый «японский сад», состоящий из каскадов, камней и вечнозеленых растений. Всегда можно изменить внешнее пространство к лучшему – и керамогранит в этом надежный помощник.

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