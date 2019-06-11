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Термодревесина от компании LunaWood

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12 Июля 2019, 16:27

Сейчас известно довольно большое количество материалов, изделий, которые используются в строительных и отделочных целях. Одним из самых популярных, востребованных для проведения широкого спектра работ внутри дома или квартиры, а также снаружи, является термодревесина. Такой материал является уникальным, так как обладает довольно внушительным количеством преимуществ по сравнению с другими изделиями.

В первую очередь, это касается наличия преимуществ по сравнению с обычной древесиной. Термически обработанный материал обладает внушительным количеством преимуществ, что делает его максимально востребованным в настоящее время.

Что представляет собой термодревесина?

 

Это уникальный отделочный материал, который представляет собой усовершенствованное дерево. То есть, такой материал проходит термическую обработку при воздействии высокой температуры в пределе от 185 до 230 градусов по Цельсию. При этом всем ключевой особенностью является отсутствие добавления химических веществ, что повышает экологическую безопасность материала.

Как итог, термодревесина сейчас обладает следующими преимуществами по сравнению с конкурентами:

  • во-первых, это широкое разнообразие пород деревьев. Термической обработке могут подвергаться различные породы – бук, дуб, ясень, ель, сосна и многие другие. Они не деформируются и не теряют своих эксплуатационных характеристик;
  • во-вторых, это высокий уровень долговечности. В них не образуется плесени, патогенных микроорганизмов, излишней влаги. Это обуславливается осуществлением термической обработки материала, что улучшает его структуру.
 

Где выгоднее всего купить термодревесину, какого бренда?

 

Если вы находитесь в поиске лучшего решения, то советуем выбрать https://lunawood.com/ru/.

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