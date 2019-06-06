Виды матрасов

Пружинные блоки представляют собой классические изделия, которые связаны между собой и используются для создания матрасов. Пружины обладают двухконусной конструкцией, с уменьшением и увеличением радиуса витка. Подобная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что позволяет обеспечить правильное положение спины во время сна или отдыха. Выбирая матрасы в Петербурге, необходимо учитывать некоторые важные нюансы, например:

размер и степень жесткости;

качество наполнителя и наличие пружин;

соответствие цены и качества.

В свою очередь, матрасы с независимым пружинным блоком считаются продукцией, которая поддерживает здоровье пациентов. Изделия с зависимыми пружинами относятся к изделиям средней жесткости экономкласса. Подобные конструкции уходят в прошлое в связи со своей неактуальностью на современном мебельном рынке.

Пружинные блоки «Покет Спринг»

«Pocket Spring» – это инновационное решение, по стоимости доступное каждому покупателю. Продукция данного класса пользуется популярностью благодаря анатомическим и ортопедическим свойствам. В данном матрасе каждая отдельная пружина предварительно сжимается на 20 процентов и помещается в отдельный мешочек. Такая технология выполнения позволяет достичь высоких ортопедических характеристик, которые позаботятся о вашем здоровье во время сна, выполняя равномерное распределения нагрузки массы тела. Все вышеперечисленное формирует изделие, принимающее анатомические формы. При использовании продукции «Pocket Spring» вас ждет максимальный комфорт и удобство.

Беспружинные изделия

Такие матрасы имеют многослойное наполнение, подобные матрасы считаются анатомически правильными, поскольку принимают контуры тела без пружинной основы. Подобная продукция выписывается тем, кто имеет травмы и проблемы с позвоночником и кому противопоказан матрас с независимым пружинным блоком – заболевания опорно-двигательного аппарата, дефекты спины и позвоночника. Перед покупкой продукции следует учитывать индивидуальные особенности тела, финансовый бюджет и потребности организма. Только в таком случае удастся выбрать подходящую конструкцию для полноценного сна и отдыха. Специалисты компании помогут с покупкой, учитывая предпочтения и пожелания заказчиков.

Сайт – https://spb.okmatras.ru/