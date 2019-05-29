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Как и куда сдать катализатор в Петербурге?

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01 Июля 2019, 15:03

Катализатор – элемент выхлопной системы любого транспортного средства. Эта деталь отвечает за очистку выхлопных газов от токсичных веществ. По мере эксплуатации автомобиля каталитический конвертер выходит из строя, требуя замены. С покупкой новых комплектующих не возникнет проблем, так как катализаторы представлены в большинстве специализированных магазинов. Что же делать со старым устройством?

При частичном или полном истончении каталитического слоя, механическом повреждении устройство нужно отдать на утилизацию. Категорически запрещено выбрасывать катализаторы на свалку, так как при окислении токсичные и опасные вещества проникают в почву, воздух, грунтовые воды. Если хотите быстро решить вопрос, то стоит воспользоваться услугами лаборатории http://spb.autokatrecycle.ru/. Она скупает изношенные катализаторы импортного и российского производства в любом количестве. Сдать изношенные агрегаты можно несколькими способами:

  • доставка б/у комплектующих в пункт приема и переработки;
  • выезд мастера при сдаче материалов общим весом более 20 кг. Сотрудник завода прибудет по любому адресу в СПб, чтобы провести анализ и отвести материал в пункт приема. Данная услуга предоставляется бесплатно;
  • отправка логистическими компаниями;
  • отправка почтой при общем весе посылки не более 5 килограмм.

Быстро и выгодно сдать отработанные механизмы могут как жители СПб, так и клиенты из других регионов. Гарантируется оперативная обработка каждой заявки, быстрый анализ и расчет в день получения товара. Заказчику не нужно тратить свое время, чтобы выручить при продаже катализатора 75% от фиксингов MLE. Для оптовых клиентов предусмотрены особые условия.

Преимущества обращения в компанию Autokat Recycle

 

Компания Autokat Recycle работает более 12 лет. За это время она усовершенствовала механизм приемки и переработки комплектующих. Стать ее клиентами могут как физические, так и юридические лица. Почему обратиться стоит именно сюда? На это есть 5 причин:

  • профессиональный анализ катализаторов на специальном оборудовании. Это позволяет точно рассчитать стоимость;
  • моментальные выплаты в день сдачи;
  • предоставление полного пакета документов, в том числе паспорта-расчета, сертификата;
  • покупка катализаторов и сажевых фильтров в любом объеме по высоким ценам;
  • возможность оформления договора сотрудничества и партнерства.

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