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Рост рубля на фоне снижения доллара

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Комплекс благоприятных факторов, а также ослабление позиций американской валюты позволили российскому рублю пробиться к отметке августа прошлого года, а затем закрепиться на уровне 62,5-63 рублей за доллар.

Главными факторами, которые позволили выйти «россиянину» к подобным отметкам в последние недели, эксперты называют решения ФРС и наступление налогового периода в России.

ФРС

Федеральная Резервная Система провела очередное заседание директоров, которые приняли решение не снижать ставку в данный момент. Тем не менее, были сделаны смутные заявления о смягчении риторики и возможном снижении ставки в обозримом будущем. Доллар отреагировал на данное решение снижением индекса сразу на 2%. А вот график курса валют EM сразу нескольких стран и твердые активы наоборот несколько выросли в цене.

Налоговый период, акцизы и дивиденды

Конец июня – время уплаты налогов и акцизов в России, в том числе с продажи природных ископаемых. В это же время компании-экспортеры выплачивают дивиденды в рублевом эквиваленте, сдавая в обмен валютные накопления.

Эффект от налоговых выплат, а также повышения спроса на рубль, можно охарактеризовать, как временный. Уже в июле, скорее всего, рубль начнут менять на валюту партнеры-нерезиденты, что выльется в обратное движение курса.

Цены на нефть

На укреплении рубля традиционно сказываются относительно приемлемые цены на нефть. Несмотря на то, что стоимость марки Brent немного просела во вторник, можно надеяться на умеренный рост на фоне геополитической обстановки. Ситуация с Ираном все еще сложная, несмотря на то, что ракетный удар со стороны США нанесен пока не был.

Стимулируют цены и заявления о том, что запасы нефти в США снижаются уже вторую неделю подряд, причем на 2-3 миллиона баррелей. На этом фоне загрязнение нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает в Европу, можно считать второстепенным фактором.

G20 и ОПЕК+

В данный момент рынок застыл в ожидании двух ключевых событий первой половины лета. Во-первых, это встреча лидеров стран в Осаке – G20 или «Большая двадцатка». Все внимание будет приковано к Трампу и главе КНР. От того, смогут ли они договориться о перемирии в торговой войне, выиграют или проиграют крупные игроки рынка. Заседание стран импортеров нефти ОПЕК+ также запланировано на ближайшие дни – уже 1-2 июля.

Следить за тем, как внутренние и внешние факторы влияют на валютную пару рубль-доллар, вы можете на страницах Instaforex.com.

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