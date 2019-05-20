Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co

Чтобы работать с криптовалютой, надо о ней все знать, так как доверить транзакции с ней стоит только самому себе, а не третьим лицам, которые, кстати, никак не могут принять участие в операциях.

Так что же такое криптовалюта? Простой ответ дает обменник 365Cash.co, разъясняя в одной из статей, что такое виртуальные деньги, на чем они основываются, в чем проявляется их надежность и как с ними работать.

Криптовалюта – деньги, которые невозможно потрогать. И именно это пугает большое количество людей. Да, ситуация непонятная. Ведь, кажется, то, что не существует в реальности, не может существовать вообще и, в конце концов, лопнет словно мыльный пузырь и исчезнет со всем вложенным капиталом. Но есть и другая сторона. Работает криптовалюта по принципу формирования цепи последовательности транзакций, которые не стираются и не меняются, а могут делать только одно – присоединять к цепочке дополнительное новое транзакционное звено.

Речь идет о странном, новом наименовании методики – блокчейн. Обменник криптовалют утверждает, основываясь на мнении и проверках специалистов, что все манипуляции с криптовалютами не могут быть изменены, продублированы, отсрочены, скрыты или вовсе отменены. Зато вся информация о транзакциях копируется на компьютеры участников процесса и постоянно сверяются друг с другом, чтобы не терять достоверности.

Надежность виртуальной валюты основывается и на криптографии. Это – особенный метод шифрования, который считается самым прочным и взломоустойчивым. К тому же работа с криптовалютами не основывается на доверии. Тут и доверять некому, поскольку в транзакции принимает участие только два лица сторон обмена и никто третий. Соответственно, активы сети Р2Р находятся под контролем сторон, участвующих непосредственно в транзакции, проводимой напрямую без участия даже контролирующих органов.

Криптовалютам не страшна инфляция. И все потому, что эти виртуальные деньги строго ограничены в количестве. Те есть, к примеру, биткоин может существовать исключительно в начальном количестве в двадцать один миллион. И эта цифра никогда не уменьшится и не увеличится. А вот фиатные деньги типа евро боятся настроения политиков, боятся экономических коллизий, прочих неприятностей. Ведь иногда евро или доллары могут увеличить свой объем присутствия на рынке или неожиданно частично исчезнуть.

Иными словами, криптовалюты – это то, что дает больше уверенности в каждой сделке и в том, что все пройдет удачно.