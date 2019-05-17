Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества

Как подобрать металлические шкафы для спортивных раздевалок, что учитывать. Разновидности и конструктивные особенности изделий.

Оснащение раздевалок в спортивных комплексах – неотъемлемая составляющая, отвечающая за удобство и комфорт помещений. Наряду с лавочками и зеркалами, здесь должны использоваться практичные и надежные шкафчики. Лучшим выбором станут металлические секционные варианты. Купить их в Петербурге предлагает компания «Виоланта».

Почему выгодно устанавливать в раздевалках металлические шкафы

Мебель, выполненная из МДФ, ДСП панелей и прочих аналогичных материалов, обходится в несколько раз дешевле. Но специалисты рекомендуют использовать в раздевалках более дорогие металлические шкафчики. Это объясняется наличием у них большого количества преимуществ. К числу таковых можно отнести:

– высокую прочность к механическим повреждениям и деформациям;

– способность сохранять стабильную форму и геометрию в условиях повышенной влажности и при постоянных температурных колебаниях;

– отсутствие риска усадки, возникновения трещин;

– простоту ухода (металлическую мебель можно дезинфицировать);

– отсутствие чувствительности к огню.

Металлические шкафы для спортивных раздевалок могут дополнительно комплектоваться запорными элементами, что обеспечивает безопасность хранения вещей. Изделия, покрытые порошковой краской, не подвергаются развитию коррозии. Срок их службы насчитывает десятки лет.

Подойдут металлические шкафчики для любого спортивного объекта. Это касается тренажерных залов, спортзалов, школ танцев и фитнес-клубов, бассейнов и т. д.

Особенности конструкции металлических шкафов

Спортивный шкафчик представляет собой секционное изделие. Каждое отделение может иметь совсем небольшие габариты или достаточные для развешивания верхней одежды. Особенно популярными в раздевалках являются модели с многочисленными вентиляционными отверстиями. Они обеспечивают постоянный естественный воздухообмен внутри мебели. Это исключает риск образования плесени и грибков, увеличивает срок службы изделий. Их внутреннее пространство часто разделяется на несколько частей для удобного размещения головных уборов, сумки, обуви и других вещей.

Создаются шкафчики из листовой стали. Благодаря этому они имеют сравнительно небольшой вес, значительно упрощающий процесс транспортировки. Комплектуется мебель как обычными замками, так и электронными, гарантирующими высокий уровень надежности.