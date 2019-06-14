  • 14 Июнь 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 23:20 64.3883  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 23:20 72.1604  
Нефть($) 14.06.2019 62.08 +1.17
Нефть(p) 14.06.2019 4012.32 +82.66

Привычки, которые помогают тратить меньше денег


© Фото: BRAND X PICTURES/GETTY IMAGES

Темы дня

Увеличение дохода не всегда может спасти от постоянной нехватки денег. Если нет привычки бережно относиться к деньгам, то проблема будет возникать снова.

Для экономии денег можно составить финансовый план, рассчитать кредит перед оформлением, сократить ненужные расходы. Ниже мы собрали советы для тех, кто хочет тратить меньше денег.

Не делайте спонтанных покупок сразу после зарплаты

 

После получения зарплаты или гонорара хочется чем-то себя порадовать. Кажется, что денег много, поэтому вполне можно отправиться в магазин и купить что-нибудь приятное. Но перед этим лучше сесть и подумать, на что придется потратиться в следующем месяце.

Еще одно напоминание про планирование

 

Все знают, что нужно планировать свои расходы. Но до реализации этого правила редко доходят. Можно не собирать фанатично чеки, не составлять подробные таблицы полученных и потраченных сумм. Главное – отложить деньги на самые главные цели. Основные траты, которые нужно учитывать при планировании расходов:

  • оплата коммунальных услуг;
  • оплата кредитов и других счетов;
  • сумма на продукты питания;
  • расходы на транспорт;
  • сумма для небольших непредвиденных расходов.
 

Также обязательно нужно отложить 10 процентов заработка, чтобы в дальнейшем иметь финансовую подушку безопасности.

Все остальные деньги можно условно разбить на 4 части (4 недели) и тратить их, не выходя за границы бюджета.

Не нужно тратиться на статусные вещи

 

Если дорогие часы или брендовая одежда не по карману, не стоит лезть из кожи вон, чтобы их заполучить. При покупке таких вещей пострадают другие статьи расходов, на которые лучше потратить деньги – качественная еда, профилактическое медицинское обследование и т.д.

Если в магазине очень понравилась вещь, лучше дать себе «остыть» и прийти в магазин в следующий раз. Как правило, через несколько дней эйфория проходит и можно четко ответить себе на вопросы:

  • так ли мне нужна эта вещь?
  • как долго я ей буду пользоваться?
  • насколько эта покупка отбросит меня от главной финансовой цели (покупка квартиры, машины, отпуск и т.д.)?
 

Оформляйте кредит только в случае крайней необходимости

 

Новый телефон или компьютер точно не стоят того, чтобы переплачивать по кредиту. Но если деньги очень нужны, следует с умом подходить к выбору кредита:

  • для небольших покупок подойдет кредитная карта со льготным периодом;
  • при оформлении кредита лучше предоставлять полный пакет документов;
  • если нужна крупная сумма денег, можно получить кредит под залог недвижимости. У банка появляются хорошие гарантии выплат, поэтому процентная ставка по таким кредитам будет небольшой.
 

Контролируйте состояние счета

 

В магазинах лучше расплачиваться наличными деньгами, чтобы четко осознавать, какая сумма осталась. 

Но если удобнее пользоваться безналичными платежами, то нужно обязательно подключить услугу смс-информирования, мобильный или интернет-банкинг. Так можно всегда проверить, какой суммой располагаете.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

    Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.

    читать далее →

    «Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

    На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

    читать далее →

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram