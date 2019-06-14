Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Увеличение дохода не всегда может спасти от постоянной нехватки денег. Если нет привычки бережно относиться к деньгам, то проблема будет возникать снова.

Для экономии денег можно составить финансовый план, рассчитать кредит перед оформлением, сократить ненужные расходы. Ниже мы собрали советы для тех, кто хочет тратить меньше денег.

Не делайте спонтанных покупок сразу после зарплаты

После получения зарплаты или гонорара хочется чем-то себя порадовать. Кажется, что денег много, поэтому вполне можно отправиться в магазин и купить что-нибудь приятное. Но перед этим лучше сесть и подумать, на что придется потратиться в следующем месяце.

Еще одно напоминание про планирование

Все знают, что нужно планировать свои расходы. Но до реализации этого правила редко доходят. Можно не собирать фанатично чеки, не составлять подробные таблицы полученных и потраченных сумм. Главное – отложить деньги на самые главные цели. Основные траты, которые нужно учитывать при планировании расходов:

оплата коммунальных услуг;

оплата кредитов и других счетов;

сумма на продукты питания;

расходы на транспорт;

сумма для небольших непредвиденных расходов.

Также обязательно нужно отложить 10 процентов заработка, чтобы в дальнейшем иметь финансовую подушку безопасности.

Все остальные деньги можно условно разбить на 4 части (4 недели) и тратить их, не выходя за границы бюджета.

Не нужно тратиться на статусные вещи

Если дорогие часы или брендовая одежда не по карману, не стоит лезть из кожи вон, чтобы их заполучить. При покупке таких вещей пострадают другие статьи расходов, на которые лучше потратить деньги – качественная еда, профилактическое медицинское обследование и т.д.

Если в магазине очень понравилась вещь, лучше дать себе «остыть» и прийти в магазин в следующий раз. Как правило, через несколько дней эйфория проходит и можно четко ответить себе на вопросы:

так ли мне нужна эта вещь?

как долго я ей буду пользоваться?

насколько эта покупка отбросит меня от главной финансовой цели (покупка квартиры, машины, отпуск и т.д.)?

Оформляйте кредит только в случае крайней необходимости

Новый телефон или компьютер точно не стоят того, чтобы переплачивать по кредиту. Но если деньги очень нужны, следует с умом подходить к выбору кредита:

для небольших покупок подойдет кредитная карта со льготным периодом;

со льготным периодом; при оформлении кредита лучше предоставлять полный пакет документов;

если нужна крупная сумма денег, можно получить кредит под залог недвижимости . У банка появляются хорошие гарантии выплат, поэтому процентная ставка по таким кредитам будет небольшой.

Контролируйте состояние счета

В магазинах лучше расплачиваться наличными деньгами, чтобы четко осознавать, какая сумма осталась.

Но если удобнее пользоваться безналичными платежами, то нужно обязательно подключить услугу смс-информирования, мобильный или интернет-банкинг. Так можно всегда проверить, какой суммой располагаете.