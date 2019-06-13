«Бронка Групп» – это многопрофильная и динамично развивающаяся управляющая компания, инвестирующая в стратегические отрасли российской экономики. Среди наших активов – морской перегрузочный комплекс «Бронка», завод нефтегазового оборудования «Измерон», Единый центр документов, прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, строительная компания «Бронка Девелопмент», а также предприятия в сфере общественного питания и индустрии моды.

Порт «Бронка» – многофункциональный морской перегрузочный комплекс, функционирующий с декабря 2015 года, но уже сейчас входящий в десятку стивидорных компаний России по грузообороту. «Бронка» – один из немногих морских портов в России, который может принимать и обрабатывать негабаритные грузы практически любой конфигурации. На данный момент порт «Бронка» является единственным глубоководным терминалом в Большом порту Петербурга, пропускающим суда осадкой до 13 м и габаритами до 347 м длиной и до 50 м шириной.

Единый центр документов (ЕЦД) – мультипрофильный комплекс по оказанию государственных и сопутствующих частных услуг на единой площадке. Миссия проекта – дать возможность гражданам с минимальными временными затратами и максимальным комфортом решить все необходимые вопросы по подготовке документов для получения более чем двух тысяч государственных и частных услуг.

Завод «Измерон» проектирует и производит оборудование для строительства и ремонта нефтегазовых скважин. Компания занимает лидирующие позиции на рынке внутрискважинного оборудования, сотрудничая с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями России/стран СНГ и активно развивая собственную научно-техническую базу в рамках национальной программы импортозамещения.

Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова (ПНК) – одно из старейших предприятий текстильной промышленности России, славная история которого началась еще в 1833 году. Комбинат входит в число крупнейших европейских предприятий полного цикла по производству швейных, вязальных и вышивальных ниток. На долю ПНК им. Кирова приходится порядка 70% от объема всего российского рынка ниток, при этом 11% выпускаемой продукции предприятие готовит на экспорт.

«Бронка Девелопмент» уже более 10 лет занимается строительством и эксплуатацией жилой и коммерческой недвижимости, комплексным освоением территорий и редевелопментом в Петербурге и Московской области. Девелоперская компания берет на себя весь объем работ: от разработки архитектурного проекта и согласования документации до строительства и управления объектами.

«Бронка Групп» – один из ключевых игроков на ресторанном рынке Петербурга. Наша команда управляет знаковыми для Северной столицы ресторанными проектами. Среди них – итальянский ресторан премиум-класса «Il Lago dei Cigni», ресторан в гольф-клубе «Лунка 19», паназиатский «Buddha-Bar», бары с оригинальной подачей Hunt и «Архитектор», сеть бургерных «Фаршировка», кейтеринговый сервис для крупнейших спортивных и светских мероприятий города, фудкорты в Едином центре документов и порту «Бронка».

«Бронка Групп» владеет эксклюзивными правами на дистрибуцию в Петербурге бренда Zilli, а также с гордостью представляет жителям и гостям Северной столицы последние коллекции брендов Kiton, Canali и Frette. Монобрендовые бутики «Бронка Групп» расположены в историческом центре Санкт-Петербурга – Большой Конюшенной улице, Гранд Отеле «Европа», Большом проспекте Петроградской стороны.